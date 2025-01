- Zenei világokban kalandozva

Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál;

2025-01-08 13:20:00 CET

A rendezvénysorozat a Zeneakadémia Solti termében kezdődik a holland Ensemble Trapèze zene-színházi előadásával, amelyben Sztojanov Georgi zeneszerző Prokofjev műveit és levelezését felhasználva egy elveszett balett nyomába ered. Január 13-án megemlékeznek a tavaly elhunyt Eötvös Péter zeneszerzőről: A Budapest Music Centerben Kalmár András Az utolsó opera című dokumentumfilmjét láthatjuk a Valuska című első magyar nyelven írott Eötvös Péter-opera keletkezéséről, mely Krasznahorkai László Az ellenállás melankóliája című regényének zenésszínpadi adaptációja.

A fesztivál során nemzetközi együttesek is színpadra lépnek. A luxemburgi-német Kollektiv Unruhe a Nádor teremben, míg az osztrák NAMES, azaz a New Art and Music Ensemble Salzburg a Trafóban mutatkozik be, míg a FUGA ad otthont a szlovákiai EnsembleSpectrum koncertjének. A Magyar Zene Házában Illés Márton kurátori és zeneszerzői munkája nyomán a németországi The Monochrome Project trombitaegyüttes, valamint a Trio Dakoda magyar ütőhangszeres trió együttműködése ígér különleges élményt. A BMC Opus Jazz Clubban az Alagút című koncertet rendezik meg a Fluidian néven ismert román zenész, Emil Gherasim, valamint Szemző Tibor és Gőz László közreműködésével. A fesztiválon lesz Varga Judit Bécsben élő zeneszerző Submersus című, gépzongorára komponált művének a bemutatója a BMC Magyar Zenei Információs Központ és Könyvtárban. Emellett számos társművészeti együttműködés gazdagítja a programot, például Kalmár János Metaxu szobraihoz Szigetvári Andrea együttese teremtett hangzó világot.