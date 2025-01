- Változást hozó ágak

kiállítás;grafika;Platán Galéria;Szyksznian Wanda;

2025-01-07 21:18:00 CET

Szyksznian Wanda grafikusművész számos kultikus műhöz tette le a kézjegyét: 1968-tól, a főiskolai évei alatt az Illés együttes grafikusa volt, ő készítette többek közt az Add a kezed és a Ne sírjatok lányok! lemezek borítóját, illetve Halász Judit, Koncz Zsuzsa albumait tervezte, továbbá olyan híres filmeknek készített plakátokat, mint A kenguru, az István, a király, a Veri az ördög a feleségét, valamint a Dögkeselyű Cserhalmi György és az Ismeretlen ismerős Halász Judit főszereplésével.

Egy ideje viszont nem megrendelésre, hanem magának rajzol, képein a saját, absztrakt világát tárja a befogadó elé, melyet mi is megnézhetünk a Lengyel Intézet Platán Galériájában.

– Fiatalon reklámgrafikus akartam lenni, mert imádtam, hogy akár egy színész, azonosulhatok a kapott szereppel. Ezért máshogy is kezdtem neki a munkának, ha egy popzenei lemezhez kellett borítót terveznem, mint amikor egy Bach-­albumhoz. Mindig az adott mű esszenciáját kellett elkapnom és azt ábrázolnom – emlékszik vissza a művész. Az 1989-es rendszerváltás viszont a grafikusi szakmában is fordulatot hozott, Szyksznian Wanda sem kapott már annyi megbízást, mint korábban, mivel megszűntek azok a vállalatok, melyek korábban felkérték. – A kollégáimmal potenciális munkanélkülikké váltunk, de szerencsére új cégek születtek, akik megkerestek, így újra készíthettem illusztrációkat. Emellett több időm maradt, hogy azt csináljak, amihez kedvem van, így elkezdtem alkotni magamnak is. Aztán eljött az idő, amikor képtelen voltam megrendelésre dolgozni. Azóta nem tudom más gondolatát átadni, nem tudok színésszé válni.

Noha 2018-ban a Szombathelyi Képtárban rendezett életműtárlata után megfogadta, hogy nem állít ki többet, ezúttal kivételt tett. – Ez a mostani kiállítás nekem hihetetlen öröm, mert a felkérést tavaly márciusban egy olyan pillanatban kaptam, amikor pont szükségem volt mentőövre. Másrészt édesapám lengyel volt, így külön örültem, hogy a Lengyel Intézettől kerestek meg – mondja Szyksznian Wanda. A tárlat címe 2024, mert a művész tavaly készült, legújabb munkáit mutatja be, a papírra készített absztrakt képeit, illetve színesre festett fatörzsből és ágakból álló alakzatokat. – A papírmunkák létrehozásánál én is éltem a digitalizáció adta lehetőséggel, és vegyes technikájú műveket hoztam létre. A képeket először fehér papíron golyóstollal, filctollal rajzoltam meg, beszkenneltem azokat, aztán a gépen folytattam a munkát, és újabb rétegeket hoztam létre, melyek különböző látványt adnak. A művek arról szólnak, hogy az életben az egyetlen biztos dolog a változás.

A művész szerint minden állandó mozgásban van, a hangulatunkat is bármilyen tényező befolyásolhatja, legyen az az időjárás, az autók közlekedése, a Nap mozgása vagy a bolygók pályája. – Minden hatással lehet rám, amitől vagy boldogabb leszek vagy elromlik a kedvem. Nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba. A képeimen az egymást fedő rétegek is mindig más-más látványt nyújtanak és eltérő mondanivalót kapnak – vallja az alkotó.

A kiállítás nemcsak síkban jeleníti meg a változást, hanem térben is, a színes fatörzsekből álló installáció olyan illúziót kelt, mintha ezek a szobrok az ágaikkal tovább szeretnének nyúlni a jelen állapotukon.

– A barátaim mondták, hogy a kertjükben áll két fa, amelyeknek a lombja évekkel ezelőtt kiszáradt, ezért szeretnének a növényektől megszabadulni, mire mondtam, hogy nekem azok kellenek, hisz korábban is gyűjtöttem ágakat, és készítettem azokból installációkat

– meséli a művész. Az egyik levágott törzsnek a tetejét pirosra festette, a fához pedig újabb, színes ágakat csatlakoztatott. – A felső, piros rész és a beleszúrt fadarabok az embert ért támadásokat jelképezik, míg a felette látható új hajtások az újrakezdést, az élet folytatását. Ez a mű rólam szól, ez az én történetem.

Szyksznian Wanda Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, címzetes egyetemi docens. 1968 óta jelentek meg lemezborítói, kulturális és kereskedelmi plakátjai, illusztrációi, könyvborítói. Számos cég emblémáját, grafikai arculatát tervezte.

Infó: Szyksznian Wanda: 2024. Platán Galéria. Megtekinthető 2025. január 31-ig