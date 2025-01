- Ambrus Máté: Küszöbön innen

szerelem;vers;párkapcsolat;

2025-01-11 08:16:00 CET

Négy-öt éve láttam először Castrót.

Akkor még nem sejtettem… Egy házi-

buliban. Valahol a külvárosban.

A küszöb jó oldalán akkor még

én álltam veled. Tág blendével egy-

más részleteire zoomoltunk, dúlt

a rózsaszín robotika. A semmiből

termett ott, baljában füstölgő joint.

Táncolni akart, te igent mondtál.

Másodpercnyi fókuszváltás: az ő

részleteit vetted figyelembe:

Castro-szakáll, Rákosi-haj, susogós

nagymellény, füves lehelet. Akkor

még nem sejtettem, inkább nem akar-

tam tudni, hogy ma újra látom őt

a Billy’sben veled. Egy karnyújtás-

nyira ültök. Beszélgettek. Szeretném

tudni, hogy miről, de a zene, a

röhögés, a korsók koccanása

körülöttünk hangszigetelő

vákuumcsomagolás. Nincs is közöm

hozzá. Köztünk ott a küszöb, az egy

éve meghúzott végleges határ.

Te az egyik, én a másik oldalán.



Egy évbe telt, hogy megtaláljam a

megfelelő igei személyragot:

nem rontottad, és nem is rontottuk,

(mintha a hibapontjaink egálban

állnának, vagy egyenesen, fordítottan,

vagy bárhogyan is aránylanának),

egyedül én rontottam el, és az

én hibám. Megint a megfelelő

toldalék: birtokos személyjel.

Kifejezi, hogy a hiba az én

tulajdonom. Jelen időben.

Örök érvényűen. Hogy senki nem

veheti el tőlem. Neked már nincs

dolgod vele. Te a küszöb jó ol-

dalán állsz. A te toldalékaid

más természetűek... A küszöbön



túl van minden, amit tudtam. A kü-

szöbön innen pedig a nemtudás.

Nem felejtés, mert a felejtés nem

nemtudás. A felejtés lassú,

dagerrotip sorvadás. A vissza-

fordíthatatlan torzulás után

egyetlen részlet lesz kivehető:

egy azonosíthatatlan boka-

villanás valahol az Ötpacsirta

és a Reviczky sarkán. A felejtés

olyan, mint amikor megfeszíttetik,

és kiontatik. Mintha csak el-

szenvednénk a lobotómiát.

A nemtudás viszont szándékosan

teremtett káosz, amelyben lassú,

vagy gyors egymásutánban, végtelen

számban végrehajtható a

dekonstrukció és rekonstrukció.

Küszöbön innen haszontalanná

vált minden, amit a Küszöbön túlról

tudtam: a csorba csészék helyét a

szocreál szekrényben, a villák helyét

a szocreál fiókban, a fenekünk

nyomát az ikeás kanapén,

a körömlakk szagát a konyhában,

s hogy te az ágy jobb oldalán szeretsz

és ritkán fordulsz a fal felé...

darabokra téptem és hagytam, hadd

heverjen véletlenszerű

összevisszaságban, hogy egyszer, ha

érdemes lesz, újra összeillesszem

a darabokat. Most már tudom,

hogy nem érdemes. Castro ott van,

hozzád dörgölőzik, előttem pedig

négy üres pohár… Ahogy titeket nézlek,



és az orromon szirmot bont a 16

maligán, tudod, csak az fáj (de majd

kiheverem!), hogy neked nem vagyok

több az olvadt hónál. Hogy nem vagyok

más, csak kitakart szó a cenzúra-

hivatalban. Csak géppuskazaj

valahol túl az Óperencián.

Tudod, csak az, hogy belőlem benne

nincs semmi: Ödipusz, Nárcisz, Napó-

leon, vagy a hangszínemből egy

cinikus árnyalat. Hogy egy grimasz-

töredék, egy igaz, vagy mű-, vagy egész,

vagy félmosoly, hogy a fülem, a szemem

sincs ott az arcán. Hogy neked ennyire

semmi voltam. Hogy az utódomban

nem engem kerestél, hanem az

elődömet, és megtaláltad ebben

a Don Marijuánban… Ahogy



titeket nézlek, eszembe jut,

hogy harminc évig kételkedtem,

de akiben hinnem kellett volna,

mégis létezik, mert ilyen drama-

turgiához tehetség kell. Ilyet

csak az tud, aki tudtunkon kívül

mozgatta Molière és Beckett tollát.