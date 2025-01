- Nyerges Gábor Ádám: Forgalmi változások a kompközlekedésben

utazás;vers;kompország;magyar társadalom;

2025-01-11 08:24:00 CET

felszálltunk a buszra

már mind felszálltunk a buszra

a kelet felé körbe-körbe totyogó járatra

már az egész megálló egész kerület

egész város ország a buszon van

a nagy rössel meginduló

egy méter múlva satufékező járaton

már tele van már dőlünk ormótlan kugligolyók



már itt áll itt dől

menetiránynak ellen menetirány felé

ahogy gyorsul fékez mindenki

már mindenki itt van a buszon

még elférünk de szűkösen kényelmetlenül

ülnek a nyugdíjasok ülnek az eléjük könyöklők

ülnek a festettszőke plázacicák

és kapucnis melegítős suttyók

áll mindenki más már tényleg tele a busz

de minden egyes megállónál

így is felszállnak újak



késik ugyanis a járat

mindig késik a járat

permanens késésben exponenciálisan növekvő

örökös megkésettségben

lassan visszafelé gurul az időben

akkora késésben a járat



feltorlódik hát a nép és

sosincs vége egy-kettesével száll fel

tolja a tömegbe faltörő kosnak a babakocsit

bokszzsáknyi hátizsákjával a többi arcát üti

kapaszkodva könyököl könyökével kapaszkodik

támasztja a rollert a biciklit lóbálja a festménymappát

gurítja a cekkert majd arrébb rakja más lábakra

kollektíven összehúzódik de valójában

pulzál a nép a végtelen nép



ide már nem fér senki

gondolják megállóról megállóra

majd újra még többen

ugyanannyi helyen

én még pont felfértem

aki három megállóval ezelőtt szálltam fel

én azóta itt nyomakszom

fuldoklom kék-zöldre ütődöm

arcomban táska hátamban könyök

lábamon cekkerkerék

gyomromban biciklikormány fülemben

gyereksírás orromban kollektív kipárlás

én megszenvedtem

én megküzdöttem

ezért a helyért ahova esélytelenül diadalmaskodva

másfél lábbal egyensúlyozva beástam magam



de a józan ész

az empátia az

emberség a

genfi egyezmény

alapján hogy nem látja be az ott meg azok

a következő megállónál

nézünk is rájuk szúrósan

hogy itt már nincs több hely

most már tényleg



ezt igazán megérthetnék

hogy mindennek van egy

józan racionális határa

minden kapacitásnak vége

hogy már mind felszálltunk a buszra

hogy megtelt és már így is alig megy

cammog gázt ad fékez nyikorog és

enyhén égett szaga van

hogy ennyi embert nem bír el



hogy nem lehet mindenki önző

hogy ennek így nem lesz jó vége