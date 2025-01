- Donald Trump a Legfelsőbb Bírósághoz fordult, hogy felfüggesszék az ítélethozatalt a pornószínésznőnek adott hallgatási pénz ügyében

bíróság;Egyesült Államok;Donald Trump;

2025-01-08 17:55:00 CET

Sürgősségi beadvánnyal fordult Donald Trump az amerikai Legfelsőbb Bírósághoz szerdán a New York-i büntetőperében kiírt ítélethozatal felfüggesztése érdekében.

A Donald Trump ügyvédei által beadott hivatalos indítvány az Egyesült Államok legfőbb jogi fórumának beavatkozását kéri, miután a január 10-re kitűzött ítélethirdetés felfüggesztésére vonatkozó kérést New York bírósága elutasította. A megválasztott elnök jogi képviselői azzal érvelnek:

az ítélethozatal elhalasztásával lehet „megakadályozni egy súlyos igazságtalanságot és azt, hogy az elnöki intézmény és a szövetségi kormányzat működése sérüljön”.

A leendő elnök hétfőn fordult az illetékes bírósághoz a jogi eljárás leállítása érdekében. Steven Cheung, a Fehér Ház leendő kommunikációs igazgatója közleményében azt írta, hogy a Legfelsőbb Bíróságnak az elnöki immunitásról tavaly nyáron hozott határozata, New York állam alkotmánya, valamint további jogi precedensek miatt a teljes ügyet azonnal meg kellene szüntetni.

A hivatalos beadványban a leendő elnök jogi képviselői a január 10-re kiírt ítélethozatalt elhalasztását kérték, és kifejtették, hogy amennyiben ezen a héten megtörténik az ítélethozatal, akkor a fellebbezés Donald Trump hivatali idejének időszakára esik majd, ami az elnököt

„arra kényszerítené, hogy büntetőügyi eljárásokkal foglalkozzon a következő években”.

Ezzel párhuzamosan zajlik Donald Trump részéről az ügy megszüntetésére vonatkozó kérelem jogi eljárása.

Juan Merchan bíró múlt pénteken jelentette be, hogy január 10-re tűzte ki a büntetés mértékének kihirdetéséről szóló tárgyalást, és egyben elutasította Donald Trump kérését a büntetőügy megszüntetésére.

A bíró ugyanakkor jelezte, hogy nem várja el a leendő elnök személyes megjelenését, valamint azt a szándékát is közölte,

nem tervez börtönbüntetést kiszabni, illetve ítélete a „teljes szabadonbocsátás” lehet, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy nem ró ki büntetést.

Donald Trump még pénteken jelezte, hogy az általa politikai indíttatásúnak tartott bűnper teljes megszüntetését kívánja elérni.

A büntetőeljárás hallgatási pénzek kifizetésének könyvelése miatt indult New York kerületi ügyészének kezdeményezésére. Donald Trumpot 2024. május végén az ellene felhozott mind a 34 vádpontban bűnösnek találta az ügyben döntő 12 tagú New York-i esküdtszék. A per arról szólt, hogy Donald Trump korábbi személyes ügyvédje, Michael Cohen 130 ezer dollárt fizetett Stormy Daniels pornószínésznőnek 2016 október végén, napokkal az elnökválasztás előtt. Az eddigi adatok alapján a „hallgatási pénz”, hush money azt szolgálta, hogy Daniels ne hozza nyilvánosságra hozza a Trumppal a tíz évvel azelőtt folytatott állítólagos viszonyát. A volt amerikai elnök azt következetesen tagadta, hogy szexuális kapcsolatban álltak volna.