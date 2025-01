- Saját kútjába zuhant és meghalt egy idős férfi Csepelen

Csepel;tragédia;zuhanás;kút;

2025-01-09 13:21:00 CET

Saját kútjába esett egy férfi a főváros XXI. kerületében, szerdán -írja a Metropol.

A segítség ugyan hamar érkezett, azonban ez sem menthette meg a férfi életét. A helyiek szerint a kút már évtizedek óta a kertben áll és eddig semmiféle gond nem volt vele.

„Valószínűleg lefedték a kutat, csak már rozoga lehetett a tető. Mi nem is tudtuk, mi történt, csak láttuk, hogy jönnek a mentősök meg a rendőrök, aztán pedig a tűzoltók kötéllel mentek be az udvarba. Egyikük búvárruhában volt. Szóval, valószínűleg víz is volt abban a kútban” - mondta az egyik szomszéd.

Az Országos Mentőszolgálat a lappal azt közölte, hogy csak az idős férfi halálát tudták megállapítani.