- Letartóztatták annak a honlapnak az alapítóját, ahol Dominique Pelicot a felesége megerőszakolására toborzott tettestársakat, magyarországi bankszámla is érintett az ügyben

2025-01-09 09:23:00 CET

Letartóztatták Franciaországban annak a honlapnak az alapítóját, amelyet Dominique Pelicot arra használt, hogy idegeneket toborozzon feleségének megerőszakolására - írja a The Guardian.

A nyomozók a 44 éves Isaac Steidlt kihallgatták. Úgy tudni, messze nem Dominique Pelicot az egyetlen, aki bűncselekmények elkövetésére használta a Coco nevű honlapot: több mint 23 000 bűncselekményben, köztük nemi erőszak, gyilkosság és pedofília elkövetéséhez is használták a bűnözők.

A Cocot 2024 júniusában tették elérhetetlenné a francia hatóságok, amikor megkezdődtek a vizsgálatok az ügyben. Isaac Steidl 2003-ban hozta létre az oldalt, amit eredetileg randialkalmazásnak szánt, de ehelyett leginkább a drogkereskedők, pedofilok és más szexuális bűnözők figyelmét figyelmét keltette fel. Dominique Pelicot letartóztatása után aztán a francia Coco URL-jét az Egyesült Királyság fennhatósága alá tartozó Catorna-szigetekre regisztrálták át. A rendőrség tájékoztatása szerint ötmillió eurót zároltak az oldalhoz kapcsolódó bankszámlákon Magyarországon, Litvániában, Németországban és Hollandiában.

A Le Parisien szerint Isaac Steidlt egyebek közt bűnszervezetben való részvétellel, pedofil videók terjesztésével és megosztásával, valamint pénzmosással kapcsolatos bűncselekményekben való közreműködéssel gyanúsítják.

Dominique Pelicot A son insu (tudtuk nélkül) nevű chatszobát használta arra, hogy társtetteseket toborozzon saját felesége, Gisèle Pelicot szexuális bántalmazására. A most 72 éves férfinak összesen 50 bűntársa volt 2011 júliusa és 2020 októbere között a főként a dél-franciaországi Mazan városában végrehajtott bűncselekmény-sorozatban. Dominique Pelciot ez idő alatt rendszeresen bedrogozta és megerőszakolta a nőt, az interneten pedig ara toborozta a többi elkövetőt, hogy ők is erőszakolják meg a magatehetetlen asszonyt. A bűncselekményeket filmre is vette.

Az avignoni bíróság az összes, 26 és 74 év közötti elkövetőt bűnösnek találta a Gisèle Pelicot sérelmére elkövetett nemi erőszak bűntettében. A 72 éves Dominique Pelicot a maximálisan kiszabható 20 éves börtönbüntetést kapta, a vádlott-társak esetében azonban az ötfős bírói testület az ügyészség által korábban javasolt, 4 és 18 év közötti szabadságvesztéseknél általában valamivel rövidebb, 3 és 15 év közötti büntetéseket szabott ki, esetenként felfüggesztve.