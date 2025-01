- Australian Open: a címvédők a favoritok

tenisz;Australian Open;címvédő;

2025-01-10 12:05:00 CET

Magyar idő szerint csütörtök hajnalban megtartották az év első Grand Slam-tornája, az Australian Open főtáblájának sorsolását, már ami a női és férfi egyéni mezőnyét illeti. Ennek apropóján kérdeztük az esélyekről Köves Gábort, a Davis Kupa-válogatott korábbi szövetségi kapitányát, televíziós szakkommentátort.

„A férfiaknál úgy gondolom, hogy a világelső, címvédő Jannik Sinnernek van a legnagyobb esélye, hogy nyerjen, őt követi Novak Djokovic és Carlos Alcaraz. Ha a papírforma érvényesül, akkor utóbbi kettő a legjobb nyolc között már összekerül. Ez egy olyan mérkőzés lehet, amely egy döntővel is felérhet. Nem mindegy, ki hogyan, mennyi időt a pályán töltve jut el a döntőig” – szögezte le Köves, aki kiemelte a 24-szeres Grand Slam-bajnok szerb az olimpia óta nem játszott hosszú tornát, így kérdéses, mennyire tudott felkészülni. Úgy véli, hosszú idő után nem a 37 éves klasszis a nagy favorit az Austalian Openen, hiába nyerte meg korábban tízszer az év első Grand Slam-tornáját.

A tapasztalt szakember szerint ez egy vízválasztó év lesz Djokovic számára, de az Australian Open önmagában is egy vízválasztó torna lehet. „A szerb számára nem lehet más a cél, mint a győzelem. Ha az első három kör valamelyikében kiesik, az jelzésértékű. Amennyiben nem tud jó formába lendülni, el kell gondolkodnia azon, mikor akasztja szögre az ütőjét. Persze, nem mindegy, mennyire mond csődöt. Ha itt nem szerepel jól, akkor kemény pályán nem sok esélye lesz, mert a többiek egyre jobbak lesznek. A US Open kevésbé fekszik neki, ott még gyorsabb a borítás. Wimbledon lehet az a torna, ahol még reménykedhet.”

Köves szerint ugyanakkor nem érdemes abból messzemenő következtetéseket levonni abból, hogy Djokovic egy hete Brisbane-ben kikapott a top 200-zon kívül található Reilly Opelkától. „Az amerikai korábban ott volt a legjobb húszban, ennek a vereségnek semmi jelentősége nincsen. Opelka mindig nehéz ellenfél, hogyha jól adogat” – indolt a szakember, aki arra is felhívta a figyelmet, Djokovic századik tornagyőzelmére készül.

„Brisbane-ben nem tudta megcsinálni. Kuriózum lett volna, ha sikerül neki, hiszen csak Jimmy Connors (109) és Roger Federer (103) rendelkezik ennél több sikerrel” – folytatta Köves, aki arra is rámutatott, Alcaraz korábban nem játszott még igazán jól Ausztráliában, hiszen még döntőbe sem jutott. Az viszont Sinner ellen szól, hogy korábbi doppingügye még nem zárult le, ott lebeg felette Damoklész kardja, akár két évre is eltilthatják. „Mentálisan nem lehet könnyű ez a szituáció számára, de tavaly is volt egy időszak, amikor így kellett játszania, akkor jól teljesített” – reagált Köves.

Ami a nőket illeti, a korábbi DK-kapitány szerint egyértelműen a 2023-ban és 2024-ben győztes, jelenlegi világelső Arina Szabalenka a favorit, de úgy véli, Coco Gauffnak meglehet a játéka arra, hogy meglepje, noha a korábbi egymás elleni mérkőzéseiken nem nagyon tudta megmutatni ezt. „Mindig lehetnek meglepetésemberek, de Elena Rybakinán kívül nem nagyon látok olyan játékost, akinek még lenne esélye egy jó formában lévő Szabalanka ellen.”

Két magyar játékos szerepel a torna főtábláján, Marozsán Fábián - aki jelenleg 57. a világranglistán - a nála egy évvel fiatalabb, 24 esztendős Thiago Seyboth Wilddal kezd (76.), míg a WTA rangsorában 97. Bondár Anna a kínai Vang Ja-fan (64.) ellen mutatkozik be.

„Egy ilyen tornán mindenki jól játszik, egyetlen könnyű ellenfél sincs, de az biztos, hogy Fábián olyan játékossal találkozik, akit korábban már legyőzött kemény pályán Indian Wellsben. Ez önbizalmat adhat neki. Fábián az év elején Hongkongban megverte a top tízes Andrej Rubljovot, ez óriási erőt kell, hogy adjon neki még úgy is, hogy a következő körben szettelőnyből veszített. Bondár Annának nehezebb dolga lesz, de ugyanúgy kell hozzáállnia, mint Fábiánnak, hiszen olyan ellenfelet kapott, aki ugyancsak verhető” – zárta szavait Köves Gábor.