- Kiderült, hogyan költhettek magyar közpénzt a legutóbbi két szlovákiai választás kampányában

választás;kampány;Szlovákia;közpénz;

2025-01-10 10:50:00 CET

Eredetileg közvélemény-kutatások készítésére adott magyarországi közpénzzel szállhatott be a szlovákiai Magyar Szövetség elmúlt két választási kampányába a magyar kormány – vette észre a Napunk erről szóló cikkét a 24.hu.

A szlovákiai magyar portál felidézi, 2023 szeptemberében a Magyar Szövetség (akkor még Szövetség néven) a várakozásokat némileg felülmúló eredménnyel 4,38 százalékot szerzett az előrehozott parlamenti választáson. Ez nem volt elég a parlamentbe jutáshoz, ahhoz viszont igen, hogy a párt megkapja a további működését biztosító állami támogatást, ami a következő négy évre 3,4 millió eurót jelentett. Eredményéhez nagyban hozzájárult az a mozgósítás, amely során a párt politikusain kívül helyi aktivistákat is bevetettek. A párt aktivistáit segítségül hívták a 2024. júniusi EP-választás kampányában is, ám ott a mozgósítás ellenére is mindössze 3,9 százaléknyi szavazatot sikerült összegyűjteni. Ebben az időszakban Forró Krisztián volt a párt elnöke, aki indult a 2024 tavaszán tartott elnökválasztáson is. Ehhez az induláshoz 15 ezer aláírásra volt szüksége, és Forró Krisztián később a Napunknak elismerte, hogy az aláírások összegyűjtésében segített neki a ProRegia Cultura nevű civil szervezet is.

A ProRegia Cultura addig ismeretlen szervezetként 2023-ban kiugróan magas,

270 millió forintos támogatást kapott a magyar kormánytól, konkrétan a határon túli magyarok kultúráját és oktatását támogatni hivatott Bethlen Gábor Alaptól (BGA).

A polgári társulás ebből a pénzből állítólag közvélemény-kutatásokat készített, a munkája eredményét azonban a portál hosszas keresgélés után sem találta meg. A Szepsiben bejegyzett szervezet 2024-ben is jelentős támogatást kapott a BGA-tól közvélemény-kutatásokra, ezúttal 106 millió forintot.

Tavaly decemberben a Napunk felkereste a szervezet hivatalos székhelyét Szepsiben, ahol csak egy nyugdíjasklubot talált.

A szervezet elnöke, Németh László válaszolt a portál kérdéseire, de nem derült ki, pontosan hogyan költötték el ezt a mintegy egymillió eurós összeget.

A Napunkhoz eljuttattak egy 94 oldalas kiadványt, amelyben saját, nem reprezentatív felméréseiket összegezték és internetről összeollózott cikkeket közöltek, magyarázatot viszont a portál szerint nem adtak arra, hogyan költhettek ennyit erre a munkára. A Napunk forrásai egyébként arról számoltak be, hogy Németh László, a ProRegia Cultura elnöke ismeri Forró Krisztián pártelnököt, akinek az aláírásgyűjtését is segítette a szervezet. Maga Németh erről a kapcsolatról nem akart nyilatkozni, mert elmondása szerint sok támadás érte őt a nyilvánosságban.

A cikkek megjelenése után a portált megkereste egy olvasó, aki aktivistaként vett részt a Magyar Szövetség kampányaiban a 2023. szeptemberi parlamenti választás és a 2024. júniusi EP-választás előtt is. Ő arról számolt be, hogy önkéntesként kapcsolódott be a kampányokba. A feladata az volt, hogy választási szórólapokat és ajándéktárgyakat osztogasson, és biztassa az embereket, hogy a Szövetségre szavazzanak. Mindezen tevékenységekért az aktivisták pénzt kaptak a szervezettől. A megszólaló aktivista szerint

soha nem mondták meg nekik, honnan és pontosan mikor jön majd az utalás, csak annyit, hogy „majd jön a következő hónapban”.

A fizetésről nem egyeztettek írásban, az összegekről pedig csak hozzávetőleges információkat adtak. 500 felkeresett házért ígértek nekik 200 eurót, ezen felül további 100 ház (vagy megszólított személy) ért további ötvenet. A beígért bérek a választások után rendben meg is érkeztek, de a pénz nem a párttól jött, hanem a ProRegia Culturától, amit a lap olvasója képernyőfotókkal is igazolt.