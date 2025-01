- Zuhanórepülés

India;háború;Orbán Viktor;repülés;Donald Trump;

2025-01-11 06:00:00 CET

Bár már majdnem tizenegy nap telt el az évből, még most sem világos, milyen januári repülőrajtról beszélt a kormányfő. Azért is lett volna bölcsebb némi támpontot adnia, mert ahhoz, hogy elröppenjünk, el is kellene indulni felfelé, márpedig eddig egyelőre inkább csak a száguldást érzékelhetjük – lefelé. Rögtön az év első napján hivatalossá vált: elvesztettünk egymilliárd euró uniós támogatást, mert a kormány az Európai Bizottság legminimálisabb elvárásait sem hajlandó teljesíteni. Feltételezzük, nem a forint árfolyamára gondolt a kormányfő a repülőrajttal, függetlenül attól, hogy a dollárhoz és az euróhoz viszonyított értékvesztése a grafikonokon valóban szépen ível felfelé. Más kérdés, hogy ez nekünk nem jó hír. Nem kell gazdasági szakembernek lenni ahhoz, hogy belássuk: a külföldről behozott termékek ára nő, ha a forint értéke romlik.

Így csak tippelhetünk, mire gondolt repülőrajt címszó alatt. Talán arra, hogy Donald Trump január 20-án esedékes beiktatásával majd minden megváltozik. A kormány kedvenc megmondóemberei legalábbis folyamatosan ezt ismételgetik azt hangoztatva, hogy az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök közötti kapcsolat kivételes helyzetbe hozza Magyarországot. Annak a rejtelmeibe azonban soha nem akarják bevezetni a földi halandót, hogy ez mégis miként valósulhat meg. Miután Trump cáfolta a Washington Post azon cikkét, amely szerint beiktatása után visszavenne a többek között Európával szembeni vámszigorítási terveiből, a forint ismét elkezdett gyengülni. Tehát a piac szerint Európának jelentősen ártanak a vámok, következésképpen a magyar gazdaságnak is.

Tényleg úgy képzeli a kormány, hogy Trump kiemeli Magyarországot Európából gazdasági és politikai szempontból?

Akadnak más megválaszolatlanul hagyott kérdések is. A békekötés tekintetében sem látjuk a repülőrajt jeleit. A kormányfő tavaly márciusban úgy fogalmazott, „a béke neve: Donald Trump”. Júliusban pedig kiegészítette azzal, hogy „ha Trump megnyeri a novemberi amerikai elnökválasztást, azonnal béketárgyalásokat követel Oroszország és Ukrajna között”. Ez máris elmaradt, pedig a kormányszóvivő is azt állította nemrég, hogy január 20. vízválasztó lesz, utána beköszönt a béke. Csakhogy a napokban kiderült: Oroszország elutasítja Trump béketervét. S azt még Orbán Viktor is elismerte a megválasztott amerikai elnökkel folytatott decemberi találkozója után, hogy a békekötés nem lesz oly egyszerű, azaz január 21-én – 24 órával Trump beiktatását követően – aligha lesz megbékélés. Akkor mi lesz a magyar békeköltségvetéssel? Át kell állni a háborúsra?

Ugyan Magyarországon a repülőrajt jeleit még nem látjuk, miniszterelnökünk a hosszú repülés után nyilván feltöltődik majd Indiában. Amint jó szlovákiai barátja, a Vlagyimir Putyinnal szintén jó kapcsolatokat ápoló Robert Fico is, aki szintén heteken át titkolta tartózkodási helyét, s épp egy általa készített felvétel buktatta le: egy vietnámi luxusszállodából fenyegette Volodimir Zelenszkijt.

George R. R. Martin amerikai író mondta egy ízben: minden repülés a zuhanással kezdődik. Ez utóbbi már teljesült.