- Az osztrák közigazgatási bíróság szerint jogsértő a magyar autós ingázók somfalvi elterelése, de az ügyben az ottani alkotmánybíróság dönt

Magyarország;per;Ausztria;útlezárás;Ágfalva;ingázók;

2025-01-10 13:37:00 CET

Fordulatot vett a nyugat-magyarországi Ágfalva és a burgenlandi Schattendorf (Somfalva) között lassan két éve lezárt határátkelő, illetve a lezárás indokaként kialakított sétálóövezet ügye, amely miatt Ruzicska Máté jogász, illetve az NZP Nagy Legal nemzetközi ügyvédi iroda jogászai korábban kártérítési pert indítottak az Osztrák Köztársaság ellen – számolt be a Telex a fejleményekről. Bár a bevezetett határellenőrzés ügyében elutasították a keresetüket, most a Burgenlandi Közigazgatási Bíróság a jogászok keresetlevelében megfogalmazott alkotmányossági kritikákkal egyetértett.

A bíróság az osztrák alkotmánybírósághoz fordult azzal a kérelemmel, hogy a határátkelő lezárásának indokaként létrehozott, a sétálóövezet kialakítását tartalmazó rendeletét teljes egészében semmisítse meg. A végzésben több problémát is felsoroltak a schattendorfi önkormányzat rendeletével kapcsolatban: a sétálóövezet kialakításáról és ennek következtében a határ lezárásáról nem tartottak társadalmi egyeztetést, de ami ennél is fontosabb, hogy a rendelet a jogállamiság alapelvébe ütközik, és az önkormányzatnak nem is lett volna kompetenciája a rendelet meghozatalára – nyilatkozta a Telexnek Ruzicska Máté. Ráadásul – tette hozzá – a helyi szabályozás nem a törvényben meghatározott „közlekedésbiztonság” céljából, hanem az „ingázó forgalom kizárására” okán született meg.

Az előzményekhez tartozik, amelyekről lapunk is beszámolt, hogy Schattendorf 2023-ban lezárta az autóforgalmat a határon, így a szomszéd országba ingázó magyar dolgozók 30 kilométeres kerülőre kényszerültek, hogy eljussanak a munkahelyükre. A perben eljáró jogász azt is elmondta, hogy az ausztriai önkormányzat által felkért szakértő, a magyar jogászok által beadott közérdekű adatigénylésre kapott válasz szerint a polgármester személyes ismerőse, ráadásul nem is közlekedéstechnikai, hanem építészeti szakértő. Maga a szakvélemény pedig következetlen és megalapozatlan. Az eljáró Burgenlandi Közigazgatási Bíróság kimondta, hogy a rendelet a törvény előtti egyenlőség alkotmányos elvébe ütközik.