- Határtalan a NER stadionépítési kedve, hatalmas lesz a kassai futballakadémia is

Szlovákia;közpénz;stadion;Kassa;fociakadémia; NER;

2025-01-10 14:44:00 CET

A Slovak Sport Development s. r. o. és a Borsodsport Invest Kft. közösen keres kivitelezőt a Kassai Labdarúgó Akadémia kialakítására az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény szerint. A projekt összesen 78 626 négyzetmétert ölel fel, azaz a létesítmény megközelítőleg nyolc hektáron épülhet fel, és ami figyelemre méltó, jórészt a magyar adófizetők pénzéből – derül ki az MFor pénteki írásából. A komplexum építése most csúszik: 2022-ben jelentették be, hogy megvették Kassa Tóváros részén azt a telket, amelyen 2024-re várhatóan elkészül az akadémia.

A cikk szerint közbeszerzés leendő nyertesének egy négyszintes, 4096 négyzetméteres főépületet kell elkészítenie, az épületben adminisztratív és szálláshelyekként szolgáló helyiségeket is kialakítanak. A projekthez része négy füves és kétműfüves futballpálya, legalább 112 parkolóhely kialakítása, valamint utak és járdák építése, valamint parkosítás. Opcionálisan még a fejlesztés része lehet egy légtartásos sátorral fedett, 3124 négyzetméteres, műfüves pálya, valamint egy 1500 fős fedett lelátó, és ezek nyomán további parkolóhelyek megépítését is előírhatják. A létesítménynek a Szlovák Labdarúgó Szövetség második ligás mérkőzéseire vonatkozó követelményeinek is meg kell felelnie.

Az eredeti tervek szerint a beruházást a magyar tulajdonú Slovak Sport Development s.r.o. finanszírozza a magyar kormány támogatásával, de konkrét összeget, összegeket nem említettek. A Borsodsport Invest Kft. évekkel ezelőtt lett NER-cég, amikor Szíjj László bevásárolta magát a Borsodi Sport Holding Kft.-be, amely a diósgyőri futballklub többségi tulajdonosává vált. Négy éve a szlovák másodosztályban játszó csapat támogatására 6,4 milliárd forintot kapott a Borsodsport Invest Kft., a Slovak Sport Development s.r.o. és az FC KOŠICE a.s az elvileg az oktatás és kultúra támogatására szolgáló, magyar közpénzt kiosztó Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül.

Nemrégiben a Napunk írt arról. hogy 2024-ben összesen ötmillió eurós támogatást adott a magyar kormány a szlovák focinak. Az összegek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. különböző támogatási programjain keresztül érkeztek olyan szlovákiai magyar szervezeteknek, amelyek közül több a szlovák lap szerint a magyar adófizetők pénze nélkül nem is tudna működni. A kassai Borsodinvest Kft. és az FC Košice összesen 890 ezer euró támogatáshoz jutott. Ez jelenlegi árfolyamon több mint 368 millió forintot jelent.