- Büntetlenül megúszta Donald Trump a pornószínésznőnek adott hallgatási pénz ügyét

pénz;ítélet;hallgatás;Donald Trump;pornószínésznő;Stormy Daniels;

2025-01-10 16:12:00 CET

Büntetés nélkül megússza Donald Trump azt az ügyet, amelyben a New York-i esküdtszék 2024. május 30-án bűnösnek találta a Stormy Daniels pornószínésznőnek adott hallgatási miatt. Ügyészi javaslatra Juan Merchan bíró úgy döntött, az Egyesült Államok 47. elnöke feltétel nélküli büntetlenséget kap, ami azt jelenti, hogy nem kell szabadságvesztéssel vagy más büntetéssel számolnia. A bíró korábban már jelezte, hogy nem fogja rács mögé küldeni, felfüggesztettre ítélni vagy akár pénzbírsággal sújtani az ingatlanmilliárdos politikust, akinek az akkori ügyvédje, Michael Cohen 2016-ban utalt összesen 130 ezer dollárt a pornószínésznőnek, hogy az akkori elnökválasztási kampány közben ne beszéljen a Donald Trumppal tíz évvel korábban folytatott viszonyáról.

Donald Trump nem vette a fáradságot, hogy megjelenjen a tárgyalóteremben, a védelmét személyesen is csak az egyik ügyvédje, Emil Bove képviselte, ő maga videón jelentkezett be a floridai Mar-a-Lagóból a talán legismertebb ügyvédje, Todd Blanche társaságában. Bár korábban azt is megtagadta, hogy vallomást tegyen az ügyben, a megválasztott amerikai elnök most „politikai boszorkányüldözéssel” vádolta az ügyészeket, hangoztatta, hogy ártatlan, Michael Cohenre hárította a felelősséget mindenért, és emlékeztetett, hogy több milliónyi szavazattal nyerte meg a 2024. november 5-i elnökválasztást. Az, hogy bűnösnek találták, ettől függetlenül azt jelenti, hogy elítélt bűnözőként lép hatalomra, miután a New York-i esküdtszék 2024. május 30-án mind az ellene felhozott 34 vádpontban bűnösnek találta. Ő az első elnök az Egyesült Államok történetében, aki priusszal rendelkező elítélt bűnözőként foglalja el a Fehér Házat.

A vád az egészet elindító Alvin Bragg New York megyei körzeti ügyésszel az élen hivatkoztak is arra, hogy büntetőeljárás nem méltó az Egyesült Államok elnökének a hivatalához. Indoklásában Juan Merchan emlékeztetett is, hogy

az elnöki hivatal jelent rendkívüli méltóságot, és nem az, aki ezt az elnöki hivatalt elfoglalja.

– Az elnöki hatalom sem képes arra, hogy eltörölje az esküdtszék ítéletét – fűzte hozzá a bíró.

New York állam törvényei szerint feltétel nélküli büntetlenségre (unconditional discharge) ítélik például azokat a részeg sofőröket, akik nem hajlandóak megfújni a szondát, de marihuánával kapcsolatos vétségekért is lehet ilyesmit lehet kapni. Donald Trump ügvédei jelezték, hogy fellebbeznek az ítélet ellen.

Az ügy arról szólt, hogy Donald Trump korábbi személyes ügyvédje, Michael Cohen 130 ezer dollárt fizetett Stormy Daniels pornószínésznőnek 2016 október végén, napokkal az elnökválasztás előtt. Az eddigi adatok alapján a „hallgatási pénz”, hush money azt szolgálta, hogy Daniels ne hozza nyilvánosságra hozza a Trumppal a tíz évvel azelőtt folytatott állítólagos viszonyát. A volt amerikai elnök azt következetesen tagadja, hogy szexuális kapcsolatban álltak volna.

Michael Cohen 2017 januárjában állított ki egy számlát a volt elnök cégének, a Trump Organizationnek 180 035 dollárról, a 130 ezer dolláron túl az utalási költségről és még plusz 50 ezerről. A cég nagylelkű akart lenni, megduplázta ezt az összeget és még megfejelte 60 ezerrel, így a végösszeg 420 ezer dollár lett. Ezt az ügyvédnek 12 hónap alatt 35 ezer dolláros részletekben utalták jogi tanácsadás címén. Stormy Daniels 2018. március 6-án pert indított Donald Trump ellen, megsemmisítendő azt a titoktartási szerződést, amely alapján a 130 ezer dollárt kapta. A keresetet arra hivatkozva nyújtotta be, hogy a papírt Donald Trump soha nem írta alá.

Pénzt adni valakinek a hallgatásáért önmagában nem bűncselekmény, az ügyészek Alvin Bragg vezetésével azt próbálták bebizonyítani, hogy emiatt Donald Trump meghamisította a cége könyvelését. Ezt New York szövetségi állam törvényei vétségként büntetik. Ügyészi vizsgálat tárgya volt az is, hogy a volt és leendő amerikai elnök 2016-ban mindemiatt megsértette-e a kampányfinanszírozási törvényeket, ami már bűncselekménynek számít.