- Till Tamás feltételezett gyilkosa most azt állítja, hogy csak a holttest hollétéről tudott

gyilkosság;holttest;beismerő vallomás;Till Tamás;

2025-01-11 23:09:00 CET

Csak a holttest a hollétéről volt tudomása – állítja ügyvédje az a férfi, aki a gyanú szerint 2000. május 28-én Baján meggyilkolta az akkor 11 éves kisfiút Till Tamást.

Till Tamás messzire visszhangzó ügyében nemrég következett a fordulat, amikor 2024. december 10-én az ORFK bejelentette, hogy F. János személyében azonosították a gyilkost, aki beismerő vallomást is tett, csakhogy most az ügyvédje, Hódos Attila szerint a férfi inkább ahhoz ragaszkodik, hogy ezt a beismerő vallomást kényszer és fenyegetés hatására tette. – Védencének – idézi a Blikk az ügyvédet – öt vallomása van ebben a gyilkossági ügyben de még ezeken felül más verziókat is mondott neki, így szerinte „előadásai nem objektívek”, és nem vehetők figyelembe bizonyítékként.

A most 40 éves férfit – aki 16 éves volt, amikor végezhetett Till Tamással – először elengedték , ugyanis a büntethetősége elévült, csak a közfelháborodás, illetve a Bács-Kiskun Vármegyei Ügyészség fellépésére adtak ki ellene elfogatóparancsot és tartóztatták le. Letartóztatását pénteken hosszabbították meg három hónappal. Az ügy miatt módosítottájk a Btk.-t is, a minősített emberölés 2025. január 1-től fiatalkorú elkövetők esetében sem évülhet el.