- Jövő szerdától már csak a Digitális Állampolgár és az Ügyfélkapu+ lesz elérhető, növelt kapacitással dolgoznak a kormányablakok

ügyfélkapu;kormányablakok;digitális állampolgárság ;

2025-01-12 15:16:00 CET

Érezhetően nőtt a kormányablakok ügyfélforgalma január első hetében, miután jövő szerdától már csak a Digitális Állampolgár mobilalkalmazással vagy Ügyfélkapu+-szal - kétfaktoros azonosítással - intézhetjük ügyeinket online az állami weboldalakon és alkalmazásokban, ezért megnövekedett kapacitással várják a kormányablakokban az ügyfeleket - közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium vasárnap.

A tárca az ügyintézés gyorsítása érdekében azt kéri az ügyfelektől, hogy már az ügyintézés előtt töltsék le telefonjukra a Digitális Állampolgár mobilalkalmazást. Aki az Ügyfélkapu+-t választja és már van ügyfélkapuja, nem szükséges a kormányablakba mennie, hiszen otthon pár perc alatt regisztrálhat a biztonságosabb azonosítási módra.

A kormányablakok ügyféladatai alapján sokan az utolsó pillanatokra hagyták a regisztrációt a Digitális Állampolgárság programba. Míg tavaly a legforgalmasabb napon 85 ezren keresték fel az ügyfélszolgálatokat, addig január eleje óta az ügyfelek száma többször is átlépte a százezret, január 6-án pedig a 114 ezret is elérte. Az ügyfelek negyede a Digitális Állampolgárság miatt keresi fel a kormányablakokat. A minisztérium azt kéri, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon az ügyitézés menetéről a Digitális Állampolgárság Program hivatalos weboldalán vagy a kormányhivatalok honlapján, és már indulás előtt töltse le az alkalmazást, hiszen ezzel jelentősen gyorsítható az ügyintézés. Fontos, hogy mind az Ügyfélkapu+, mind a DÁP regisztrációt január 15. után is el lehet végezni - hívták fel a figyelmet a közleményben.

A kormányablakok megnövelt kapacitással várják az utolsó napokban érkező ügyfeleket, azonban a várakozási idő időnként megnövekedhet. Az ügyfélszolgálatok leterheltségéről a Kormányablak mobilalkalmazásban is tájékozódhatnak, sőt akár távoli sorszámhúzásra is lehetőség van - tájékoztatott a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.