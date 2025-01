- Megjelent Magyarországon is a HMPV-fertőzés, már négy embernél mutatták ki

vírus;Kína;járvány;fertőzés;légúti betegség;NNGYK;

2025-01-12 11:11:00 CET

Tavaly év végéig már négy embernél mutatták ki a HMPV-t, vagyis a humán metapneumovírust Magyarországon – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) légúti figyelőszolgálatának legutóbbi jelentéséből.

A 2024. év 40 – 2025. év 01. hete között összesen 3 104 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, (…) négy főnél HMPV fertőzést igazoltak

– olvasható a jelentésben.

Az elmúlt napokban lázban tartotta a világot, hogy ismét egy légúti fertőzés miatt tört ki járvány Kínában. A helyi hatóságok arról számoltak be, hogy az ország északi részén megugrott a HMPV-megbetegedések száma, különösen a gyermekek körében. Noha egyes közösségi médiában terjedő, nem hitelesített jelentések már túlterhelt kórházakról és egy újabb veszélyhelyzet kihirdetéséről szóltak, ezt a tisztviselők cáfolták, és a szakértők szerint sem kell világméretű pandémiától tartani.

De mi is az HMPV? – tehetnénk fel a kérdést. Egy olyan korókozóról van szó, ami az influenzához vagy a náthához hasonló tüneteket okoz. Egy egészséges ember jellemzően néhány nap alatt kiheveri, ám a nagyon fiatal, az idős vagy gyenge immunrendszerű embereknél akár hörghurutig vagy tüdőgyulladásig súlyosbodhat.

A The Guardian arról ír, hogy a vírust 2001-ben mutatták ki először, tehát évtizedek óta velünk van – általában a tartós hidegebb időben fertőz, így akár szezonális járványokat is okozhat. A betegség az RSV családjába tartozik, nem is igazán érdemes a koronavírushoz hasonlítani. A Covid-19 egy új vírus volt, amely korábban még soha nem fertőzött meg embert, többek közt emiatt vezetett világjárványhoz.

Kemenesi Gábor virológus a 24.hu-nak korábban azt mondta: szó sincs újabb pandémiáról, de a vírus jelenleg is terjed itthon, tavaly év végén jelentettek már néhány esetet az NNGYK-nak. Ő nem számít arra sem, hogy veszélyesebb vagy virulensebb mutálódott vírusról van szó.