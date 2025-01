- Röghöz kötés négymillióért – A vidéki szegény fiataloknak nem a munkáshitel lesz a megoldás

Magyarország;vidék;fiatalok;munkáshitel;

2025-01-13 05:55:00 CET

Rekordsebességgel jelent meg a bankok termékei között a januártól elérhető munkáshitel, olyannyira, hogy már az első folyósítások is megtörténtek. A bankok hiperaktivitása főleg annak tudható be, hogy nem akarnak lemaradni a versenyben. A kormány célja viszont összetett vele: a banki hitelezés felpörgetésével beindítani a gazdaságot, emellett jó pontot szerezni a fiatalok körében a közelgő választások előtt. A kölcsön bizonyos élethelyzetekben valódi segítséget jelenthet a pályakezdők számára, ugyanakkor mivel nem támogatás és szigorú banki hitelbírálat áll mögötte, a kitörni vágyó szegény sorsú, hátrányos helyzetű régióban élő fiatalokat nem éri el. A hitelhez ráadásul jövedelem és munkaviszony kell, vagyis arra nem használható, hogy valaki munkavállalási céllal az ország egyik végéből a fővárosba költözzön belőle.

Jelenleg hét bank kínál munkáshitelt, a közlemények arról szóltak, hogy az év első napjaiban bankonként „néhány tucat” érdeklődő jelent meg. Az egyik nagy hitelközvetítő a Bankmonitor felmérése szerint január első hetében 2000 érdeklő végezte el pénzügyi portálon az előminősítését, s több, mint 40 százalékuk nem volt jogosult a hitelre a rövid munkaviszony vagy épp az alacsony jövedelem miatt. A konstrukciót kitaláló Nemzetgazdasági Minisztérium szerint akár 300 ezer fiatalt is elérhet a termék, ami az érintett 875 ezer fős korosztály bő harmada.

Egy lapunknak nyilatkozó pénzügyi szakértő szerint 300 ezer fős hitelfelvétel egyelőre nem indokolt számolni, főleg azért, mert a korosztályból sokak számára nem opció a lehetőség. Optimistábban ítéli meg a helyzetet Gergely Péter, a Biztosdöntés.hu alapítója. A pénzügyi szakember szerint a kormány és a bankok számára is jó üzlet lehet a munkáshitel a folyósítása, sőt még a hitelfelvevők többsége is nyerhet rajta.

A munkáshitelt várta már a piac, mert minden ehhez hasonló támogatott kölcsön doppingszer a bankok számára

- tette hozzá.

A 17-25 éves korosztály számára bankok ugyanis nem folyósítanak piaci alapú hitelt, hisz ez a réteg a fiatal kora és a jövedelme okán sem hitelképesek. Állami garanciával viszont új ügyfeleket szerezhetnek a bankok, akik számára a következő években egyre nagyobb hiteleket is folyósítanak, ha sikerül őket megtartani. Emiatt jó üzlet nekik és érdekük volt a gyors indulás. Az a bank, amely ebben a konstrukcióban nem lép január első heteiben, akár súlyos lemaradásba kerülhet a versenytársakkal szemben – adott magyarázatot 2025 első napjainak hírdömpingjére Gergely Péter.

A fiatalok számára is – okosan felhasználva a négymillió forintos hitelt, vagy annak egy részét – hasznos lehet az eladósodás. Segítséget jelenthet a hitelfelvétel az önálló élet megkezdéséhez, költözéshez, gépkocsi vásárlásához vagy akár vállalkozás beindításhoz, ha vannak konkrét elképzelések. A nulla százalékos hitel az elemző szerint akár felhasználható a család korábbi rossz kondíciójú hiteleinek a kiváltásra is. Ám fontos a pénzügyi tudatosság, amely a fiataloknál még nem mindenkinél alakulhatott ki, ezért hitelfelvételt érdemes családi kupaktanács keretében megvitatni – mondta Gergely Péter.

A szakértő szerint vannak veszélyek is, mivel szabad felhasználású hitelről van szó, a pénzt bármilyen, akár haszontalan dologra is el lehet költeni – biztos lesznek ilyenek is. Gergely Péter szerint azt sem lehet kizárni, hogy megjelennek majd olyan befektetési tanácsadók, akik kockázatos befektetések felé igyekeznek terelni majd a fiatalokat, így csábítva őket a hitel felvételére – az ilyen ajánlatokra figyelni kell. Ugyanakkor Gergely Péter nem számít arra, hogy munkáshitelek nagy része magas kamatozású megtakarításokba kerül, ugyanis 17-25 éves korosztály fogyasztani, költeni szeretne, ami egyébként a kormány gazdaságpolitikai célja is.