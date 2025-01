- Kíméletlen harc alakult ki a bankok közt, melyikük adja a legjobb feltételekkel a munkáshitelt

bankok;pénzintézet;munkáshitel;

2025-01-02 11:41:00 CET

A bankok többsége nem tétlenkedett, már 2025. január 1-én elérhetővé tette saját munkáshitel-konstrukcióját. Bár a jogszabályi előírások miatt a feltételek alapvetően hasonlóak, az egyes pénzintézetek ajánlatai között már most is jelentős eltérések fedezhetők fel – derül ki a Bank360 lapunknak is elküldött összeállításából.

E szerint már megjelent egy olyan lehetőség, amely 100 ezer forintos extra jóváírást kínál, hogy ezzel nyerje meg a fiatalabb ügyfelek bizalmát és ösztönözze őket a hitelfelvételre.

A bankoknak a miniszterelnök veje, Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Gránit Bank kivételével kizárólag a 18. életévüket betöltött fiatalok nyújthatnak be igényt munkáshitelre, annak ellenére, hogy a jogszabály már 17 éves kortól lehetőséget biztosítana erre. Az igényléshez szükséges minimum 3 hónapos társadalombiztosítási jogviszony mellett a jövedelmi elvárások is jelentősen eltérnek egyes pénzintézeteknél. Az OTP-nél a legalacsonyabb elvárt nettó havi jövedelem 177 ezer forint, míg a CIB-nél ez az összeg 218 050 forint. Az Ersténél és a K&H-nál a 20 órás részmunkaidős foglalkoztatottak átlagkeresete a mérvadó, bár a K&H konkrét számot is megad: 210 638 forint. A Gránit Bank rugalmasabb, csupán azt várja el, hogy az igénylő jövedelme biztosítsa a hiteltörlesztés fedezetét.

Az OTP különösen szigorú feltételeket támaszt: munkáshitelüket kizárólag azok vehetik igénybe, akik jövedelmüket már legalább 6 hónapja az OTP-nél vezetett számlára utalják, valamint legalább fél éve folyamatos munkaviszonnyal rendelkeznek jelenlegi munkahelyükön.

A Bank360 szakértői rámutatnak, hogy bár a munkáshitel a feltételek teljesítése esetén kamatmentes, az igénylők mégis számolhatnak bizonyos költségekkel. Ennek oka, hogy a hitelhez kapcsolódó állami kezességvállalás díja évente a fennálló tartozás 0,5 százalékát teszi ki. Éppen ezért a banki ajánlatokban a futamidőtől és a felvett hitelösszegtől függően 0,4–0,55 százalékos THM-mel találkozhatnak az ügyfelek.

A munkáshitel keretében igényelhető maximális összeg 4 millió forint, a futamidő pedig legfeljebb 10 év lehet. A konstrukció kamatmentes, amennyiben az igénylő fiatal legalább öt évig Magyarországon marad, és ez idő alatt folyamatosan fennáll a munkaviszonya.

A munkáshitel kedvezményrendszere különösen kedvező a női igénylők számára, ha a futamidő alatt gyermeket vállalnak. Az első gyermek születése esetén két évre felfüggeszthető a törlesztés. A második gyermek után szintén biztosított ez a lehetőség, és emellett a fennálló tartozás felét elengedi az állam. A harmadik gyermek világra jötte esetén pedig a teljes tartozástól mentesül az adós.