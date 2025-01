- A 2024-ben a legtöbbet késő vonat kilenc és fél óra alatt ért Budapestről Ausztriába Zürich felé

késés;MÁV;tömegközlekedés;

2025-01-13 13:04:00 CET

A hvg360 éves toplistát készített Magyarország legproblémásabb vasútvonalairól - már azon túl, hogy úgy általában a MÁV normál működését akadályozó négy tényező köztudomásúlag a tavasz, a nyár, az ősz és a tél. A legtöbb probléma tavaly is a Budapest-Záhony vasútvonalon volt, mint öt éve minden évben, ám feljött a második helyre az elviekben felújított Budapest-Győr-fővonal.

Ez utóbbi vonalon sikerült összehozni az év csúcskésését is: az érintett vonat Budapestről kilenc és fél óra alatt ért el Ausztriába. Ez egy március végén Budapestről Zürichbe tartó EuroNight volt, ami 20:40-kor indult el a Keleti pályaudvarról, és reggel még mindig Magyarországon vesztegelt. Ez úgy sikerült, hogy még a pályaudvaron letört az áramszedője, ezzel összehozott kapásból egy két órás késést (meg amúgy meg is bénította a forgalmat), majd mivel túl későn ért Győrbe, onnan nem is mehetett tovább órákon keresztül, mivel az osztrák vasút egy éjszakai pályakarbantartás miatt csak hajnalban engedte be Ausztriába. Így hajnali 3-ig a vonat Győrben dekkolt, ahonnan ezt követően eldöcögött Hegyeshalomig. Ott szintén várakozott jó sokat, mire reggel 6-kor, az ausztriai munkák végeztével átroboghatott az országhatáron.

A cikk szerint 2023-ban, amíg tartott a győri fővonal felújítása, a forgalomban maradt szakaszon sok volt a gond, most azonban, hogy a munka elvileg kész lett, nemhogy nem javult a helyzet, hanem csak még több lett a probléma.

A lap a Mávinform közlései alapján állította össze a listáját, meghatározva egy hibapont-rendszert, amelyben a pontokat kizárólag a MÁV saját hibái alapján osztottak ki (tehát ha például autó hajtott a vonat elé vagy ha külföldön késett a nemzetközi vonat, azt nem vették figyelembe). 1 hibapontot osztottak ki az egy órán belüli késésekért, 2 pontot ért, ha egy óránál nagyobb késés állt elő egy hiba miatt, minden további óráért pedig 1–1 pontot. Végezetül fél pont járt, ha csak egy vonat késett vagy egy vonatpár maradt ki.

Ennek fényében a győri fővonal állapota az állítólagos felújítás után siralmas: az előző évi 180 után 230 hibapontot gyűjtött össze az év végére.

A MÁV tavalyi összteljesítményére 2924,5 hibapontot adtak, ez 120-szal haladta meg az egy évvel korábbit, azaz kvázi ennyivel romlott tovább a MÁV állapota. Korábban a romlás üteme ennél is nagyobb volt, akadt, hogy évi 500-zal is emelkedett a hibapontok száma. De ami állandó tendencia, hogy a hibapontok száma mindig emelkedik - és ezen a ponton a lap megdicsérte a Mávinform munkatársait, akik feltehetően komoly leterheltségben dolgoznak, hogy minden egyes hibát feljegyezzenek. Beszédes, hogy a hibapontok gyűjtését még azelőtt megkezdte a MÁV, hogy egyáltalán elkezdődött volna az év: 2023 szilveszterén, 18 óra 16 perckor a vasúttársaság közölte, hogy másnap hajnalban a Villányból Magyarbólyba és az onnan vissza induló vonatot nem tudják elindítani.

Szintén sokatmondó, hogy a 10 legproblémásabb vasútvonal közül az utolsó még nem villamosított elővárosi vonal, a Budapest–Lajosmizse viszonylat úgy esett ki, hogy ott pontosan ugyanannyi hibapont gyűlt össze, mint egy éve, csakhogy ez a korábbi évekkel szemben már csak a 12. helyre volt elég.