- Diplomáciai bojkott alá került a varsói magyar nagykövet, akár ki is utasíthatják Lengyelországból

Lengyelország;válaszlépések;Marcin Romanowski;

2025-01-13 13:52:00 CET

Több válaszlépésről döntött a lengyel kabinet, miután az Orbán-kormány politikai menedékjogot adott Marcin Romanowskinak, a Jog és Igazságosság (PiS) párt korrupcióval vádolt egykori igazságügyi miniszterhelyettesének, ezzel új, szinte soha nem látott mélypontra taszítva a lengyel-magyar kapcsolatokat.

A Gazeta Wyborcza szerint diplomáciai bojkott alá helyezték a varsói magyar nagykövetet, Íjgyártó Istvánt. Ennek részeként hivatalosan is közölték vele, hogy ne jelenjen meg az Európai Unió lengyel elnökségét felavató gálán, emellett Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter és az EU-országok Lengyelországban akkreditált nagyköveteinek találkozójára sem kapott meghívót. A lengyel állami intézményeknek egy ajánlást is kiadtak azzal, hogy ne vegyenek részt olyan rendezvényeken, amelyeken Magyarország nagykövete is jelen van. A minisztériumok közötti kapcsolatokat szintén redukálják, sőt, amennyiben az Orbán-kormány újabb, korrupcióval vádolt PiS-es politikusnak adna politikai menedékjogot, úgy várhatóan kiutasítják a magyar nagykövetet is Lengyelországból.

A lengyel lap által megkérdezett diplomaták a kialakult helyzetet úgy kommentálták: „Orbán Viktor próbál ránk mosolyogni és elhitetni velünk, hogy nem történt semmi. Ez a taktika azonban nem fog működni.” A helyzet súlyát érzékeltetendő a Gazeta Wyborcza megjegyzi, hogy Marcin Romanowski ellen 11 pontban emelhetnek vádat, akár 25 év börtönt is kaphat, miután a hatósági gyanú szerint igazságügyi miniszterhelyettesként egyebek közt bűntettek áldozatainak szánt pénzből vásárolt szavazatokat magának.

Sebastian Kęćek budapesti lengyel nagykövetet a varsói kormány határozatlan időbe visszarendelte. A magyar nagykövet bojkottálásán és a kapcsolatok általános leépítésén felül Lengyelország várhatóan az Európai Unióban is fellép az Orbán-kormány ellen, például várhatóan panaszt nyújtanak majd be az Európai Bizottsághoz európai elfogatóparancs végrehajtásának elmulasztása miatt, emellett támogatni fogják azokat az uniós kezdeményezéseket is, amelyek felelősségre vonják Orbánt a korrupció burjánzása és a jogállamiság leépítése miatt.

A helyzet abszurditását jól példázza, hogy kiderült: az Orbán-kormány által adott közpénzmilliárdokból működő agytröszt az Alapjogokért Központ szerzőmegjelölés nélküli, 4 (!) oldalas „tanulmányára” hivatkozva adott menedékjogot a korrupcióval vádolt Marcin Romanowskinak. Eközben Orbán Viktor a 2024. december 21-i sajtótájékoztatóján képes volt azt állítani, hogy tanulmányt készítettek, amely „teljeskörűen feltárja, hogy mi a helyzet Lengyelországban. Ez egy vaskos, alapos tanulmány, ami számba veszi, hogy mi történik most ott”. A miniszterelnök hozzáfűzte, valószínűleg nem Romanowski az egyedüli lengyel politikus, aki Magyarországon menedékjogot kap - vagyis ez alapján számíthatunk a varsói magyar nagykövet kiutasítására is.