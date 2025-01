- Az Alapjogokért Központ négy és fél oldalas „tanulmányára” hivatkozva adott menedékjogot Magyarország a korrupcióval vádolt lengyel miniszterhelyettesnek

Lengyelország;menedékjog;Alapjogokért Központ;Marcin Romanowski;

2025-01-12 08:59:00 CET

A közpénzmilliárdokból működő Alapjogokért Központ egyik szerzőmegjelölés nélküli, mindössze négy és fél oldalas brosúrája volt az, amelyre hivatkozva menedékjogot kapott Magyarországon a korábbi lengyel államtitkár, Marcin Romanowski - írja a VSquare.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a Jog és Igazságosság (PiS) párt egykori igazságügyi miniszterhelyettese ellen a többi között azért indult büntetőeljárás, mert hatósági gyanú szerint igazságügyi miniszterhelyettesként a bűntettek áldozatainak szánt pénzből vásárolt szavazatokat magának. A lengyel hatóságok felfüggesztették Marcin Romanowski mentelmi jogát, be is idézték egy ügyészségi meghallgatásra a politikust, ő azonban előre tervezett magyarországi útjára hivatkozva nem jelent meg. Mint kiderült, a politikus Magyarországon politikai menedékjogot kapott, amiről Orbán Viktor a 2024. december 21-i sajtótájékoztatóján azt mondta, Marcin Romanowski jogszerű eljárás keretében döntöttek, ő ebbe nem is avatkozott bele. – Készíttettünk tanulmányt, amely teljeskörűen feltárja, hogy mi a helyzet Lengyelországban. Ez egy vaskos, alapos tanulmány, ami számba veszi, hogy mi történik most ott - fogalmazott a kormányfő, hozzáfűzve, valószínűleg nem Marcin Romanowski az egyedüli lengyel politikus, aki Magyarországon menedékjogot kap.

A VSquare közérdekű adatigénylést nyújtott be az ügyben, válaszul pedig az Alapjogokért Központ nyilvánosan is elérhető „Most van veszélyben a jogállam Lengyelországban - A Donald Tusk vezette balliberális lengyel kormány 10 legdurvább jogsértése” című „tanulmányát” kapta meg a Miniszterelnöki Kabinetirodától. Ebben név szerint szerepel Marcin Romanowski is, akinek letartóztatása az anyag szerint törvényellenes volt, mivel figyelmen kívül hagyták mentelmi jogát.

Maga a tanulmány – hívja fel a figyelmet a VSquare –, nem éppen alapos. Az abban szereplő idézetek többsége arról a Rule of Law Observer nevű online platformról származik, amelyet a befolyásos ultrakatolikus Ordo Iuris Intézet és más, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) pártot támogató szervezetek működtetnek. Az Alapjogokért Központ és a lengyel Ordo Iuris Intézet már egy ideje együttműködik egymással. 2021-ben a két szervezet közös kampányt folytatott az isztambuli egyezmény ratifikálása ellen. Ekkor Marcin Romanowski - aki Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszter helyettese volt - úgy nyilatkozott, hogy a nők elleni erőszak megelőzéséről szóló megállapodás egy „gender-trójai faló”, ezért Lengyelországnak ki kell lépnie belőle.

Úgy tűnik, hogy az Alapjogokért Központnak csak egyetlen lengyelszakértője van: Sébastien Meuwissen, belga-lengyel állampolgár, aki korábban több lengyel politikusnak, köztük Mateusz Morawiecki volt miniszterelnöknek is dolgozott. Emellett az Ordo Iuris Intézet kommunikációs igazgatójaként tevékenykedett, és éveken át publikált cikkeket a Visegrád Post nevű szélsőjobboldali portálon. Az oldalról később kiderült, hogy annak az Európa Hangja nevű hálózatnak a része, amelyet az orosz állam finanszírozott, hogy így befolyásolja az európai tagállamokban tartott választásokat. Mindezt még a cseh titkosszolgálat tárta fel tavaly. A gyanú szerint a hálózat több európai politikust vesztegetett meg különböző országokból.

Azt nem tudni, hogy Sébastien Meuwissen a szerzője vagy társszerzője annak a tanulmánynak, amelyre Orbán Viktor hivatkozott-e. A VSquare mind az érintettet, mind az Alapjogokért Központot kereste, választ azonban nem kapott.

A Marcin Romanowskinak adott politikai menedékjog rendkívül feszültté tette a lengyel-magyar viszonyt, a varsói vezetés erre hivatkozva meg sem hívta Orbán Viktort a soros lengyel EU-elnökség nyitóünnepségére.