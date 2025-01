- Sportszállás

Sulyok Tamás;Novák Katalin;párizsi olimpia 2024;

2025-01-16 06:00:00 CET

Bő félmillió euróból kifejezetten pofás, 50-60 négyzetméter körüli lakásokat lehet vásárolni Párizs közepesen elegáns, mondjuk Zugló jobb részeinek megfelelő kerületeiben. Nekünk, magyar adófizetőknek ez azért érdekes, mert az említett összeg megegyezik azzal a 228 millió forinttal, amelyet adóbefizetéseink gondos gazdái Sulyok Tamás néhány napnyi elszállásolására költöttek a francia fővárosban az olimpia idején. Eddig okkal hihettük, hogy az éremhalmozó Csipes Tamara párizsi vendégszereplése került a legtöbbe a magyar államnak. Ő 110 millióval lett gazdagabb a teljesítménye nyomán – erre duplázott rá Sulyok; nyugodtan mondhatjuk: a semmivel.

Enyhítő körülményekből persze van néhány – azt már a tisztelt olvasóra bízzuk, hogy az ő megítélése szerint akad-e köztük olyan, amely az említett ügyletet átsorolja a felelős közpénzfelhasználás körébe. Egyrészt a luxusszállást még Novák Katalin stábja rendelte meg, aki időközben olyannyira érdemtelenné vált a Párt bizalmára, hogy a jóvoltukból azóta is minden elnöki juttatást megkap (a másik alkalmatlanhoz, Schmitt Pálhoz hasonlóan), évente szintén százmilliókért. Másrészt nem egy, hanem tizenöt szálláshelyre szólt a megrendelés – hogy miért van szüksége egy szegényedő kelet-európai ország elnökének tizenöt szobára az olimpia megtekintéséhez, azt sajnos nem tudjuk, de mi nem is vagyunk olyan járatosak a nemzeti puritanizmusban, mint a kormánykörök. Harmadrészt pedig Sulyokék állítólag megpróbálták lemondani a megrendelést, csak éppen nem sikerült.

A jelenlegi elnök amúgy elődjénél sokkal átláthatóbb államfősködést ígért. Kezdhetné rögtön azzal, hogy az említett lemondás – mármint nem Nováké, hanem a szállásé, bár az előbbi sem lenne éppen érdektelen, és mindenképpen a nyilvánosságra tartozna – dokumentációját közzéteszi. Párizsban az olimpia alatt egy frissen ácsolt kutyaólat is szép profittal lehetett kiadni (voltak is hasonlóan elmés ajánlatok az Airbnb-n); kevéssé életszerű, hogy egy komoly hotel ne fogadta volna el az időben jelzett elnöki sztornót ingyen vagy méltányos kötbérfeltételekkel – hiszen még a Booking-com-on is csak a legprosztóbb árkategóriában szokás, hogy lemondás esetén a teljes költséget meg kell fizetni. Vagy legalább mondják meg, melyik volt a kérdéses szálloda. A többit majd mi elintézzük: erre való a sajtó.

Attól a morális lápvilágtól, amivé a Fidesz a köztársasági elnöki pozíciót alakította, egy lépésnyit hátrébb lépve, de gondolva közben a szegény ember Vasco da Gama-jának keralai kardio-kúrájára is, annyi mindenképpen elmondható: ideje lenne tisztába tenni eleink világjárásainak pénzügyi hátterét – ha maradnak 2026-ban is, ami egyre kevésbé valószínű, akkor azért, mert sosem késő, ha pedig távoznak, akkor azért, hogy ebben is új lapot nyithassunk. Ez a mostani, az Orbán-érában rutinná vált bújócskázás ugyanis nem az érintettek magas pozíciójához képest méltatlan igazán, hanem elsősorban azon polgártársaink becsületes munkája miatt, akik a titokban élvezett, lopott javak fedezetét előteremtik.