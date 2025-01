- A közéleti klíma krízise

LMP;zöldpolitika;Jávor Benedek;Schmuck Erzsébet;Párbeszéd-Zöldek;

„Annak ellenére, hogy voltak kisebb sikerek, az igazán fontos kérdésekben az LMP kudarcot vallott. Még azt sem sikerült elmagyaráznia, hogy mi a zöldpolitika lényege. Mostanra az LMP halványzöld árnyalata is elkopott. És ez nagy baj!” Így látja Schmuck Erzsébet, aki öt év után társelnökként hagyta mögött a pártot a múlt évben. Jávor Benedek LMP-alapítóként 2012 után a Párbeszédben folytatta, EP-képviselő volt, Budapest brüsszeli képviseletét vezeti, és Etterbeek kerület zöldpárti listáján szerepelt 2024-ben. Szerinte a Fidesz másfél évtized alatt kikoptatta a zöld közbeszédet a politikából, és a Tisza Párt sem igazán ígéretes ebből a szempontból.

Jávor Benedek: A probléma megoldása helyett a tagadása felé mozog a globális és az európai politika

– Úgy tűnik, hogy a magyarországi zöldpolitika, amely nagy reményekkel indult neki a közéletnek 2010-ben, egyelőre nem fog meghatározó szerepet játszani a politika formálásában. Ez nekem szomorú, de azt gondolom, hogy az ország számára is – válaszolta kérdésünkre Jávor Benedek, a Párbeszéd – A Zöldek Pártja volt elnökségi tagja, aki jelenleg Budapest brüsszeli képviseletét vezeti, korábban az LMP-ben politizált, 2014 és 2019 között az Együtt-PM EP-képviselője volt. – Ennek az eredménye az lesz, hogy Magyarország elmulasztja a klímaváltozásra való felkészülést, a fenntartható, zölden versenyképes gazdaság kiépítésének a feladatait. Máshol Európában ugyan van egy apálya a zöldpolitikának, de ez nem jelenti azt, hogy teljesen kiszáradt volna a medre. Bízom abban, hogy a klímaváltozás hatásainak az erősödésével a választók és a döntéshozók számára egy ponton elkezd világossá válni, hogy nem lehet nem cselekedni. Máskülönben egy klímaösszeomlás fogja „megoldani” a problémáinkat. Mindannyiunk és a gyerekeink érdekében is szeretném, ha ezt el tudnánk kerülni. E pillanatban inkább a klímaváltozás és az ökológiai válság problémáját elutasító, tagadó vagy annak a súlyosságát megkérdőjelező pozíciók erősebbek, vagyis a probléma megoldása helyett a tagadása felé mozog a globális és az európai politika. Ettől egy fikarcnyival sem leszünk előrébb, sőt: amíg tagadjuk a problémát, addig elmulasztjuk a cselekvést. Demokráciában nem tehetünk mást, minthogy elfogadjuk a többség döntését, hogy később egy sokkal súlyosabb és nehezebben kezelhető problémával szeretnének megküzdeni, mint ahogy ezt most megtehetnék azokkal a javaslatokkal, amelyeket a zöldek megfogalmaznak.