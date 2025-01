- Duce-árny Róma felett

sorozat;Mussolini;

Benito Mussolini megítélése ma is rendkívül vegyes Olaszországban. Az általa képviselt éra azonban ma is komoly érdeklődésre tart számot, több film és sorozat készül a Duce életéről. Tavaly a közszolgálati média, a RAI mutatta be a „Hosszú éjszaka. A Duce bukása" című hatrészes minisorozatát, ami nem aratott osztatlan sikert a kritikusok körében. Az Itáliában igen befolyásos katolikus egyházhoz köthető Avvenire című lap például elszalasztott lehetőségnek nevezte. Egyúttal több történelmi tévedést sorolt fel.

Hétfőn az Antonio Scurati regénye alapján készült, Benito Mussolini által ihletett „M. il Figlio del Secolo” című új sorozat első epizódját mutatták be a Sky egyik csatornáján, a Sky Atlanticón. Először a tavalyi Velencei Filmfesztiválon vetítették. A mű olasz-francia koprodukcióban készült, többek között a Sky és a Pathé égisze alatt. A forgatás 2022-ben kezdődött és 2023-ban fejeződött be.

Már önmagában az is pikáns, hogy Antonio Scurati bestsellerré vált regényéből készült a sorozat. Az író ugyanis finoman fogalmazva sem tartozik a mai olasz politikai élet és a kulturális vezetés kedvencei közé. Két évvel ezelőtt Giorgia Meloni kormányfőt „Mussolini örökösének” nevezte. A tavalyi frankfurti könyvvásáron úgy fogalmazott, „nem azért vagyok itt Frankfurtban, hogy rosszat mondjak a kormányról. De arra kérem önöket, foglalkozzanak a kortárs olasz kultúrával”.

Mussolinit Luca Marinelli római színész alakítja, a filmet pedig a brit Joe Wright rendezte, aki a 'Büszkeség és balítélet' (2005) című alkotást és A legsötétebb óra (2017) háborús thrillert is jegyzi.

A minisorozat nyolc epizódban követi nyomon a diktátor felemelkedését, a Fasci di Combattimento (a későbbi PNF, Nemzeti Fasiszta Párt) 1919-es megalapításától az 1925. január 3-i beszédig, amelyben Mussolini elismeri a felelősséget Giacomo Matteotti szocialista képviselő meggyilkolásáért. A kettő közé esik a „squadrismo” kora (amikor a fasiszta csoportok a megfélemlítés és az erőszak főszereplőivé váltak egész Olaszországban) és az 1922-es „római március”, amelyből megszületett az első fasiszta kormány.

Ez az első sorozat, amely Scurati könyvéből készült. Az M. Il figlio del secolo című munkáját a szerző 2018-ban adta ki, és a következő évben Strega-díjat nyert vele. A több mint 800 oldalas kötet több mint 120 ezer példányban kelt el, rendkívüli sikert aratva a közönség és a kritikusok körében. Bár regényről van szó, minden benne foglalt eseményt történelmi dokumentumok támasztanak alá. Maga Scurati a művet "dokumentumregényként" határozta meg. Sikere ellenére a regényt bírálatokkal is illették. Az Il Sole 24 Ore internetes kiadásában például Gianluigi Simonetti kiritikus úgy vélte, tele van klisékkel, és a narrátor túl sokat szerepel. A mű Ernesto Galli della Loggia történész, a Corriere della Sera kritikusa szerint számos történelmi hibát tartalmaz. Ezt az álláspontot osztotta Angelo d'Orsi történész is.

Scurati később művét regénysorozattá emelte: a legutóbbi, az „M. A végzet órája” című munkája Mussolini történetét meséli el 1940-ig, Olaszország második világháborúba való belépéséig. Tavaly októberben adták ki.

Scurati többször összeütközésbe került Giorgia Meloni miniszterelnök Olasz Testvérek (FdI) pártjával. Tavaly áprilisban a RAI úgy döntött, lemondja egyik monológját, amelyet az április 25-i olaszországi felszabadulás napja alkalmából tervezett. A RAI vezetője, Paolo Corsini a lemondást pénzügyi okokkal magyarázta, de egy néhány órával később közzétett belső dokumentum már „szerkesztői okokról” beszélt. Scurati „kormányzati cenzúrának” minősítette a lépést, mivel a monológban megfogalmazott kritika az olasz miniszterelnöknek és vezetői csoportjának szólt. Meloni úgy próbálta lezárni az ügyet, hogy a monológot közzétette a közösségi profiljain, de ennek nyomán sem csillapodott a vihar, s a RAI újságíróinak szakszervezete sztrájkot hirdetett.

A Mussoliniről szóló sorozat gyártása beszédtéma volt Olaszországban – írta az Euronews. Az Olaszországot kormányzó jobbközép koalíció egyes képviselői rendre igyekeznek minimalizálni a Mussolini által Olaszországnak okozott károkat, és nem hajlandóak elhatárolódni a fasiszta múlttól. Maga Meloni egyébként azt mondta, nem nézi meg a produkciót, más prioritásai vannak. Különben is, két éve már egyetlen sorozatot sem nézett meg.