- Ébner Aletta: Mindenki mosolyog,

az egész iroda, csak a nő nem. Feszült, az ajkát összepréseli, vékony csík. Nincsenek elválasztófalak, se monitorok. Üres asztalok körben, leülnek mellé, vele szemben, a száját nézik, és szélesen mosolyognak.

Néhányan hoztak laptopot, kinyitják, belehajolnak, eltakarja az arcukat. Neki ez nem jutott eszébe. Táskájából előkotor egy kis üveg ásványvizet, maga elé teszi. Félliteres. A boltban a polc előtt órákig állt. Bubis vagy mentes, a bubistól böfögnie kell. Kis vagy nagy üveg, a nagy jobban megéri, de nem tudja eltenni.

Miért nem csatlakozhatott be home office-ból? Hallotok? Én hallak titeket. Bocsi, valami zűr van a kamerával, de hangban jó. Hiába. A főnöknek fontos, hogy legalább a heti munkarendin egymás szemébe nézzenek. Iszonyú fontos, legalább ilyenkor legyünk őszinték. Mindenkinek megvan a másikról a véleménye. Ott van diplomatikus Magdi a pénzügyről, úgy kezdi minden lebaszós üzenetét, hogy jólesett volna, ha, vagy legközelebb lehetne-e. De benyomja a caps lockot, és millió felkiáltó jelet tesz a végére. Olvasás közben hallani, ahogy veri a billentyűzetet, és anyázik.

Ma mindenki feltűnően kedves. Átlátszik a blúza? Direkt vette fel. Készült erre a napra, hajat mosott, szőrtelenített, levágta töredezett körmeit, ruhákat próbált. Semmi sem tetszett neki, kivéve ezt a blúzt. Na, ez igen, mondta este a tükör előtt. Most meg zavarba jön. A terem megtelik, még a főnök hiányzik. Libabőrözik. Megint a légkondi alá ült, hegyesedik a mellbimbója. Lejjebb állítja a gurulós szék magasságát, nyakáig ér az asztal.

Hogy vagy, milyen volt a nyaralás, jó, csak rövid, hallja a foszlányokat. Kipihentek, azért ilyen vidámak. Ez az első munkanap, három hétre bezártak. Egy hét, és mindenki ugyanaz a kiégett fasz lesz.

De ő nem pihent. Pörgött az agya. Vidéken a rokonoknál, szalmakazalból nézi az eget, a férfi szeme kék. Virágok, rengeteg virág. Nefelejcs. Görögországban, antik romok, kidolgozott testű szobrokon a faragott ruha puhán redőzik, keveset takar. Márványpéniszek. Mindenféle szőrű macskák, tálkákban napon száradó állateledel. Jól tartott macskák fekszenek az apartman előtt, az apartman mögött, időszámítás előtt valahányban lerakott köveken, az utolsó folt árnyékban. A férfinak van macskája, látta Facebookon. Az van beállítva profilképnek, Cirmi, a macska. A pasiról egy kép sincs. Csak pár homályos csoportkép a záróbuliról.

Trópusi témájú partit rendeztek. Néhány kolléga fűszoknyában és kókuszbikiniben jelent meg. Negyven, ötven pluszos pasik, kibukkanó szőrcsomók, úszógumi, sörhas. A pénzügyes csajok vihogtak, főleg a Magdi, mindig ő a leghangosabb. Koccantak a jégkockák, de neki minek kellett ennyi koktélt inni. Jópofák voltak a papírernyők. Talán, ha azt az utolsót nem kéri ki. Nem is ő rendelte, a kezébe nyomták. Nem is szereti az alkoholt, másnap ég a gyomra. Mintha józanul nem gondolt volna rá. Gondolt rá otthon, vezetés közben, a munkában, de leginkább a zuhany alatt. Állandóan arra gondolt, milyen lehet.

Melege van. Biztos, hogy elkapott valamit. Iszik, felhajtja majdnem az egészet. Miért nem másfél litereset vett. Fél liter semmire se elég, két korty ebben a hőségben. Nem tölti újra, nem tudja, mert a félliteres sem fér a csap alá, alacsonyak a csapok, semmi se fér alájuk. Mielőtt bejött a tárgyalóba megpróbálta lehűteni magát, de a feje nem fért alá, tarkóját bevágta a csaptelepbe. Tudnia kellett volna, hogy mára nem elég a félliteres. Összerándult a gyomra, amikor látta a feladó nevét az e-mailben. Miért nem jelentett beteget, hogy megfázott, kint negyven fok, de légkondi alatt ült a metrón. Amióta megvan a jogsija, mindig kocsival jár, annyira büszke rá. Ezt gyakran hangoztatja is. A férfi biciklivel jár, környezettudatos, testtudatos. Neki nincsenek izmai, lóg a melle. Dehogy lóg, csak nagyok, ez gravitáció, azoknak áll peckesen, akiknek pici a cicije. Különben is a férfiak szeretik a nagy dudákat, a barátnője ezzel nyugtatja. De ez a faszi vak, nem érdemel meg téged, nyissál másfelé, így nincs életed. Nem érdekli a megjegyzés. Vezető grafikus, de ahhoz nincs fantáziája, hogy más férfit képzeljen oda. Továbbra is párhuzamosan nyitja meg az Illustratort, a Photo­shopot, és szörföl a neten. Bicikliket nézeget.

Kurva drága egy bicikli. Akkor minek fizette az autóssulit? Amúgy se segítene rajta, nem tud versenyezni vele, fura csaj. Szereti a nyers tésztát. Gyerekkorában a nagymamája gyúrt házilag, kiterítette száradni, ő meg leeszegette a deszkáról. Szereti a nyers palacsintatésztát is, egy-két kortyot a merőkanálból. De majd leszokik róla, különben is fél a szalmonellától. Egyszer ő rendelt a férfinak, valami zöldségest, tojás nélkül. Attól az egytől retteg, hogy kiderül, a férfi vegán. Mégis milyen férfi nem eszik húst? Ő úgy nőtt fel, hogy az apja húst evett hússal. Másnak gusztustalan a nyers palacsintatészta, ő miért ne vágyhatna húsevő férfira?

Nem reggelizett, korog a gyomra, és elfogyott a vize. Feszült, az ajkát összepréseli, vékony csík. A férfi bejön, köszön, mosolyog. És a nő látja magát, ahogy hozzásimul, nyelve próbál főnöke szájába furakodni. Azóta nem történt semmi. A nő mosolyog.