- „Magyar Péter EP-mandátumról tartott szavazása brandépítésnek jó”

szavazás;EP-képviselő;Magyar Péter;

2025-01-16 05:55:00 CET

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerdán jelentette be a közösségi oldalán, hogy a témában tartott szavazás eredményeként a „ti megerősített támogatásotokkal folytatom az európai parlamenti munkámat”. Magyar Péter a tavaly nyáron rendezett uniós választáson szerzett EP-mandátumot, miközben új pártja csaknem 30 százalékot és összesen hét képviselői helyet gyűjtött be. A pártelnök fél év elteltével arra kérte szimpatizánsait, hogy döntsék el, dolgozzon-e továbbra is európai parlamenti képviselőként.

A hétfő délután meghirdetett szavazás eredetileg kedd este hét óráig tartott volna, a határidőt azonban szerda délig meghosszabbította. Közlése szerint 65 ezer szavazat érkezett, a véleményt nyilvánítók 95 százaléka pedig úgy gondolta, az lesz a legjobb, ha Magyar Péter marad az Európai Parlament tagja.

Az eredmény tehát nem alakult szorosan, ami nem is csoda, hisz Magyar Péter egyértelművé tette, hogy nem szívesen válna meg mandátumától: a szavazás kiírásakor a pártelnök csupa olyan érvet sorolt fel, amely a maradása mellett szólt. Egyebek között arra hivatkozott, hogy ennek köszönhetően tudta bemutatni a magyarországi kórházak állapotát és az egészségügyi dolgozók munkakörülményeit, EP-mandátuma segített a MÁV vonalainak bejárása és a vasúti közlekedés problémáinak feltárása során is. (Nem mellesleg így mentelmi jog védi az esetleges eljárásokkal szemben).

A szavazás alkalmat szolgáltatott arra is, hogy Magyar Péter stábja újabb támogatókkal teremtsen kapcsolatot: egyik lehetőségként ugyanis a szimpatizánsok hozzájárulhattak ahhoz, hogy elérhetőségeiket megadva hírleveket kapjanak a Tisza Párttól. Az eredményhirdetést kihasználva a pártelnök ismét előrehozott választást követelt a miniszterelnöktől. Deutsch Tamás fideszes EP-képviselőnek – akit korábbi bejegyzésében a „nemzet portolójának” nevezett – azt üzente, szívesen venné, ha ő is szervezne egy hasonló, nyílt szavazást arról, támogatják-e az emberek, hogy európai parlamenti képviselő maradjon.

Győri Gábor, a Policy Solutions vezető elemzője kérdésünkre előrebocsátotta: nem tudhatja, hogy a szavazás megrendezésének pontosan mi volt a motivációja. Az viszont biztos, Magyar Péternek folyamatosan törnie kell a fejét azon, hogyan tudja fenntartani az érdeklődést a személye iránt, mivel tud újra és újra megjelenni a médiában.

- Ez legitim igény – hangsúlyozta Győri Gábor –, hisz Magyarországon az ellenzéki szereplőknek sokkal kevesebb pénzük van arra, hogy hirdessék magukat, mint a Fidesznek. Az ellenzékieknek így az marad, hogy a médián keresztül próbálják meg minél inkább elérni a nyilvánosságot. Magyar Péter ebben kifejezetten ügyes volt eddig.

Az EP-mandátumról tartott szavazásnak legfeljebb a brandépítésben lehet némi szerepe, más tekintetben semmiképpen sem szabad túlértékelni a jelentőségét.

Már csak azért sem, mert ez a módszer nem feltétlenül alkalmas arra, hogy kikérje a Tisza Párt tagságának véleményét – tette hozzá az elemző. Arról, hogy Magyar Péter jól végzi-e a dolgát, nem egy ilyen facebookos szavazáson születik döntés, hanem majd a következő választáson.

Nem véletlen azonban, hogy Magyar Péter az eredmény kihirdetésekor is szóba hozta Orbán Viktort. Győri Gábor emlékeztetett arra, hogy régebben elsősorban Rogán Antalt támadta – amivel nem kockáztatott sokat, hisz a kabinetminiszter még a fideszesek körében sem örvend nagy népszerűségnek –, miközben Orbán Viktorról úgy beszélt, mint aki nincs tisztában azzal, mi folyik az országban. Ez főként abban az időszakban volt jellemző, amikor még nem derült ki világosan, mi Magyar Péter szándéka. Ma már viszont egyértelműen a miniszterelnök kihívójaként pozícionálja magát, neki nem Rogán Antal, hanem Orbán Viktor az ellenfele.