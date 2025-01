- Több gimnázium már szigorított, követelmény lett a tankerületi „ajánlás” a felvehető diákokat érintően

oktatás;felvételi;szigorítás;Oktatási Hivatal;szakképzés;Nemzeti Pedagógus Kar;tankerületi központok;

2025-01-16 05:45:00 CET

Több gimnáziumban is konkrét elvárásként jelent meg az a központi ajánlás, amely alapján csak azokat a tanulókat lehetne felvenni, akik a központi írásbeli felvételin elérnek egy bizonyos minimumpontszámot - értesült a Népszava.

Megírtuk: a tankerületi központok tavaly azt ajánlották a központi írásbelit előíró középiskoláknak, hogy csak azoknak a diákoknak a felvételét fontolják meg, akik négy évfolyamos képzés esetében 50 pontot, a nyelvi előkészítő esetében 60 pontot, a hat és nyolc évfolyamos képzéseknél 70 pontot elérnek a központi írásbeli felvételin, amelyre idén január 18-án, azaz szombaton kerül sor.

A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Horváth Péter lapunknak a napokban azt nyilatkozta, az ajánlás inkább csak azt mutatja, a diákoknak ezeket a pontszámokat kellene elérniük vagy megközelíteniük, de mivel ez nem törvényi előírás, nem kell kötelezően alkalmazni. Ezzel szemben például a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium - amely szeptemberben két hatosztályos gimnáziumi osztályt indít - idei felvételi tájékoztatójában az olvasható, csak azok a tanulók kerülhetnek be a felvételi rangsorba, akik az írásbeli vizsgán legalább 70 pontot elértek. A Toldy tavalyi tájékoztatójában ilyen megkötés még nem szerepelt.

Hasonlóan járt el a XXII. kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium is:

a 6 évfolyamos képzésekre a 100 pontból legalább 70-et, a 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítőre 60 pontot kell elérni ahhoz, hogy a felvételizők bekerülhessenek a rangsorolásba.

A Budapest II. kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium esetében is hasonló a helyzet, de a 4 évfolyamos képzéseknél itt az ajánlottnál is szigorúbb ponthatárokat húztak meg, 50 helyett 55 pontot. A fővárosi Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium tájékoztatójában az olvasható, hogy a nyelvi előkészítő osztálynál „elvárt követelmény”, hogy a jelentkezők központi írásbelin elért pontszáma legalább 60 pont legyen. Ugyanakkor hozzátették: az iskola dönthet úgy, hogy behívja szóbelizni azt a tanulót is, akinek az összesített írásbeli pontszáma nem éri el a 60 pontot.

- Hat osztályos gimnáziumba a lányom 60 pontos felvételit írt 2017-ben. Kitűnő tanuló volt, kitűnőre érettségizett: 95 százalék angol emelt érettségit, 92 százalék történelem emelt szintű érettségit tett, 480 felvételi ponttal jutott be jogi egyetemre.

Az új követelmények alapján nem jutna be a gimnáziumba. Tiltakozom a 70 pont minimum ponthatár ellen

- írta egy szülő a Szülői Hang Közösség oldalán. A civil szülői szervezet nemrég tiltakozó petíciót is indított, szerintük a ponthatárok bevezetése miatt csökkenhet a gimnáziumi férőhelyek száma, több tanuló pedig akarata ellenére a szakképzésbe szorulhat.

Miklós György, a Szülői Hang képviselője lapunknak azt mondta,

a visszajelzések alapján több tucat iskoláról tud, ahol nem ajánlásként, hanem utasításként értelmezték a központi elvárásokat.

Hozzátette: a felvételi rendszert is torzítja, hogy az egyik gimnáziumban kötelezően előírtak minimum pontszámokat, a másikban nem. Úgy véli, mindez egy „nagyobb stratégia” része, amely a gimnáziumi képzés elsorvasztását célozza. Felidézte: nemrég Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára beszélt arról, hogy a kormány növelni akarja a szakképzésbe jelentkező diákok számát. Az MTI beszámolója szerint az államtitkár úgy fogalmazott: „A kormány célja, hogy az általános iskola elvégzése után tízből hét, de akár nyolc diák is a technikumot válassza, a jelenlegi hathoz képest”.