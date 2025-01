- A sötét 33 árnyalata – Így telik az idő az északi sarkkörön

havazás;riport;sarki fény;sarkkör;

2025-01-16 08:00:00 CET

„Amíg az ember nem kóstol bele ebbe az életstílusba, nehezen érti meg, miért szeretne a fagyos sötétségben élni bárki. Nos, a válasz a képekben rejlik. Ha végiglapozzuk a képeket, megnézzük a videót, egy gyerekkönyv illusztrált lapjaihoz hasonló csoda tárul a szemünk elé. Persze megvannak az árnyoldalai is ennek a közegnek. Kiruna az egyik legnagyobb drogfogyasztó város Svédországban, és az alkoholfogyasztás is messze kiemelkedő. Ám ott van az ősi ösztön, hogy amikor ennyire elszigetelve él az ember a nagyváros és a világ zajától, minden sokkal békésebbnek és lassabbnak tűnik. És gondoljunk a tél szeretetére, mert kinek ne lenne ismerős az autókról ránk fröccsenő fekete latyak? Itt egy ideális, meghitt, valódi téli hangulat lesz rajtunk úrrá. A kérdés csak az, hogy ezt miként érzékeljük” – írja szerzőnk, Kondor Bence, aki szinte megvilágosodott az északi sötétségben.

Így a tél derekán sokan hiányolják a napsütést, a jó időt, a nyüzsgő utcákat. El sem tudjuk képzelni, hogy valaha tavasz lesz, aztán pedig nyár. De léteznek a minénknél sokkal dermesztőbb helyek is az északi féltekén. A sarkkörön túl, 150 kilométerrel északabbra van egy varázslatos világ, ahol a melegebb napok mínusz 15 Celsius fok környékén alakulnak. Sokan el sem tudják képzelni, miként lehet kibírni a sarki éjszakának is nevezett időszakot. Voltam oly szerencsés, hogy megtapasztalhattam, milyen is ez a világ. A hely, ahol világló csillagunk nem jön a horizont fölé 33 napig, és ahol lélegzetelállító, színes és végtelenül szürreális momentumok kápráztattak el minket.