- David Pressman: Egy magas rangú magyar tisztviselő azzal jött, nagykövet úr, ön LMBTQ-ról akar beszélni. Nem, uram – mondtam. Vlagyimir Putyinról akarok

Orbán Viktor;Egyesült Államok;amerikai nagykövet;David Pressman;

2025-01-16 14:53:00 CET

Magyarország formálisan szövetségesünk. Ugyanakkor Magyarország úgy viselkedik, mint egyetlen másik szövetségesünk sem. Maga a miniszterelnök úgy jellemezte az Egyesült Államokat, mint Magyarország »három legnagyobb ellenfelének« egyikét – jelentette ki David Pressman leköszönő amerikai nagykövet a New York Timesnak adott interjújában.

David Pressman 2022 óta volt az Egyesült Államok budapesti nagykövete. Mandátuma alatt több ízben bírálta az Orbán-kormányt a rendszerszintű korrupció, illetve a jogállamiság és a demokratikus intézményrendszer leépítése miatt, amiért a Fidesz köreiben és a kormánypárti sajtóban többször támadták. Utolsó hivatalos bejelentése arról szólt, hogy a demokrata elnök, Joe Biden távozó adminisztrációja szankciós listára tette Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét.

David Pressmannal most, három nappal a távozása után New York Times közölt egy interjút. A nagykövet arra hívta fel a figyelmet, hogy az Orbán-kormány próbálja az Egyesült Államok kormányának Magyarországgal szemben folytatott politikáját – a korrupciós aggályoktól kezdve a sajtószabadságon át az igazságszolgáltatás függetlenségéig – úgy beállítani, mintha az egészet csak a demokraták erőltetnék. Maga Orbán Viktor eljátssza, hogy az Egyesült Államok és Magyarország szövetsége gyakorlatilag rajta és Donald Trumpon múlik, ami David Pressman szerint veszélyes, hiszen országok hosszú távú kapcsolatáról van szó, amelynek felül kell emelkednie a politikusok személyén. Ráadásul Orbán Viktor és kormánya szerint Magyarország valamennyi problémája – legyen az a gyengélkedő gazdaság vagy a globális elszigetelődés – külföldi szereplőktől függ, akik megpróbálják aláásni Magyarország szuverenitását.

David Pressman az interjúban arróül is beszélt orosz-ukrán-háború kitörése előtt az Egyesült Államok és szövetségesei egyszerűen szemet hunytak afelett, ami Magyarországon zajlott. „Ez nem számított annyira. Az a tény, hogy a demokratikus intézmények erodálódtak, nem lépte át a stratégiai fontossági küszöböt” – mondta, hozzátéve, hogy ezeket a kérdések már az első Trump-kabinetben és előtte az Obama-adminisztrációban is felvetődtek.

„Emlékszem a legelső találkozómra egy magas rangú magyar tisztviselővel. Nagyon kedves alak volt, de azzal kezdte a találkozót: nagykövet úr, tudom, hogy az LMBTQ-kérdésekről és a genderideológiáról akar beszélni. Félbe kellett szakítanom: nem, a Vlagyimir Putyinnal való kapcsolatukról szeretnék beszélni”

– mesélte a volt amerikai nagykövet. Ezzel együtt felidézte, hogy az ellene indított fideszes lejárató kampányok egy része azt sugallta, hogy pedofil, ami elég extrém dolog. – Két gyermek apja vagyok, közel 24 éve vagyok együtt a párommal - emlékeztetett, külön kitércve arrahogy a pécsi Pride-felvonuláson a kormánypárti média kamerái folyamatosan őt vették.

Ami az amerikai és a magyar jobboldal közötti kapcsolatot illeti, Orbán Viktor ismert lett az Egyesült Államokban, Tucker Carlson vagy JD Vance leendő alelnök egyenesen csodálja a kormányfőt. – A „no migration, no gender, no war” szlogen olyasmi, ami rezonál az amerikai választókkal, de máshol Európában és szerte a világon. Ez azonban elfed valami mást, ami történik. Ami pedig történik, az egy nagyon veszélyes jutalmazási és büntetési rendszer, amelyet Magyarországon hoztak létre. Az Orbán-kormány két dolgot vont az ellenőrzése alá: a pénzt és a médiát. Ezt a kettőt használja fel arra, hogy megbüntesse azokat az embereket, akik kérdéseket tesznek fel, vagy olyan nézeteket vallanak, amelyek nem egyeznek a politikájával, és rendkívül veszélyesnek, károsnak állítsák be őket – magyarázta David Pressman.

Az interjúban felmerült, hogy nem csak az amerikai konzervatív és a Fidesz között látunk szövetségeket, hanem láthatóan körvonalazódik egy nemzetközi populista mozgalom. – Orbán Viktor úgy jellemezte Magyarországot, mint az illiberalizmus kémcsövét. Szerintem igaza van, ez egy kísérlet” – mondta, hozzátéve, hogy Magyarország mintájául szolgálhat más „proto-autoriter” vezetőknek.

Amikor arról kérdezte a New York Times, hogy az Orbán-modell szerinte terjed-e Európában, David Pressman úgy felelt: a rövid válasz az, hogy igen. A z igazi kérdés szerinte az, az amerikaiak és mások hogyan fognak erre reagálni. – Magyarország élő példa arra, hogy a demokratikus intézmények mennyire sebezhetőek, és milyen könnyű a rossz szándékú vezetők számára a polgárok feletti ellenőrzést gyakorolni. Az állami intézmények foglyul ejtése pedig felgyorsul abban a pillanatban, amikor már nem veszel részt a politikai vitában, nem szólalsz meg. Magyarország ennek a jelenségnek a megtestesítője – zárta szavait.