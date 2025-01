- Legkevesebb 70-en haltak meg légicsapásokban a gázai tűzszünet bejelentése óta

halasztás;Izrael;Benjamin Netanjahu;Hamász;halottak;Gázai övezet;tűzszünet;légicsapások;

2025-01-16 17:17:00 CET

Intenzív izraeli légicsapásokban legkevesebb 70 palesztin lakos, köztük helyi információk szerint 20 gyermek és 25 nő halt meg csütörtökön Gázában néhány órával azután, hogy bejelentették az Izrael és a Hamász közötti tűzszünetet és a Gázai övezetben máig fogva tartott túszok szabadon bocsátását célzó megállapodást – derült ki a The Guardian összefoglalójából. Az izraeli kormány, az úgynevezett biztonsági kabinet ugyanis elhalasztotta a csütörtök délelőttre tervezett ülést, így nem döntöttek a megállapodásról, mert szerintük a Hamász megtagadta a közvetítőkkel és Izraellel kötött megállapodás egyes részeit annak érdekében, hogy az utolsó pillanatban engedményeket kicsikarjon.

– Az izraeli kabinet mindaddig nem ül össze, amíg a közvetítők nem értesítik Izraelt arról, hogy a Hamász elfogadta a megállapodás minden elemét – jelentette ki Benjamin Netanjahu miniszterelnök hivatala. Így egyelőre bizonytalan a 15 hónapja tartó háború vége, amely jórészt lerombolta a Gázai övezetet, és humanitárius válság tört ki. Az izraeli hivatkozásokkal szemben a Hamász csütörtökön is megerősítette, hogy elkötelezett a közvetítők által szerdán bejelentett tűzszüneti megállapodás mellett. Ugyanakkor Izraelben belső konfliktusok vannak, és csütörtök délelőtt tüntetés is volt Jeruzsálemben az alku ellen, a résztvevők az elesett katonák izraeli zászlókkal leterített jelképes koporsóival tiltakoztak.

A jelentések szerint a megállapodás tartalmazza a Gázában fogva tartott 98 izraeli túsz szabadon engedését, első ütemben 33 embert, köztük minden 50 év feletti nőt és férfit, valamint gyermekeiket. Az izraeli egészségügyi minisztérium közzétett egy protokollt a visszatért túszok kezelésére, amelyre hat kórházat jelöltek ki, és az ellátott túszoknak legalább négy napos ott tartózkodást javasoltak. Hagar Mizrahi, az Egészségügyi Minisztérium általános orvosi osztályának vezetője elmondta, hogy néhány korábban szabadult túsznak problémái voltak a korábbi kórházi távozások miatt.

Eközben John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője az NBC News-nak azt mondta, hogy az Egyesült Államok bízik benne, hogy „a tűzszüneti problémák” megoldhatók a vasárnap tervezett kezdéshez. A szóvivő megjegyezte, hogy a hétfőn másodjára is hivatalba lépő amerikai elnök is hozzájárult a tűzszüneti megállapodáshoz, de – mint fogalmazott – a Hamász is meggyengült és hajlandóságot mutat az alkura.