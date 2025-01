- Pakolni kell...

Pillantás a kilencedikről;

Lépjük most át Orbán irodalmi ihletettségét, azonosulását Adyval, hogy egyfajta muszáj Herkulesként küzdött a békéért, egyedül – na jó, még a Vatikánnal –, és most már mindenki a békéről beszél, fogadjuk el ezt az önmeghatározást; egyebet úgy sem tehetünk. A herkulesi szerep immár Trumpé, neki – mármint Orbánnak – Brüsszelben és Budapesten van dolga. Merthogy, Trump megjelenésével – győzelmével – a harci terep átkerült Európába; a sorosisták áthelyezték központjukat az EU fővárosába. No meg hát itt vannak a magyar fővárosban, így a tavasz legfőbb feladata ezeknek az erőknek a kiszorítása az országból.

Hogy ezt mit is jelent ténylegesen, az is kiderült a péntek reggeli rádióinterjúból, nem csak a muszáj herkulesi szerep: azt mondta Orbán, meg kell akadályozni, hogy pénzt kapjanak. „A tavasz erről fog szólni” – hangsúlyozta a miniszterelnök, azaz jelenthetjük: megtalálta a régi-új ellenséget. Soros György ismét in floribus, nem véletlen, hogy Biden, kvázi utolsó leheletével, kitüntette őt, kész a hálózata, mindent a kezében tart és irányít.

Ennek előjátékaként értékelhetjük, hogy a Nézőpont rátámadt a Transparency Internationalre, most már tudjuk hogy lesz folytatás is, elveszik tőlük a pénzt. Ami azt jelenti, hogy a magyar rendszer újabb lépéssel távolodik a demokráciától; nem lesz itt semmiféle konszolidáció, ne lepődjünk meg, ha hamarosan Magyar Péter is felkerül a Soros-listára. Amúgy, megint csak Orbán idézem, nem pusztán a pénz megvonása a cél, ő távolabbra tekint, úgy gondolja, hogy ezeket az erőket fel kell pakolni egy hajóra, és kűzdjön meg velük Trump. Hogy pontosan kiket is akar felpakolni arra a bizonyos, Amerikába tartó hajóra, nem részletezte, de nagyjából kikövetkeztethető: a nem patriótákat. Hiszen itt is megtörtént az első lépés; Pressmant, ezt a verőlegényt – via Orbán - már sikerült kipakolni, aki még egy utolsó mozdulatával „soha nem látott mértékben” erősítette meg Rogán Antalt, és akivel nem véletlenül nem volt hajlandó a magyar miniszterelnök egyszer sem találkozni, nos ő már ott van azon a bizonyos hajón.

De a hallottak alapján nem elégedhetünk meg ennyivel, ez tényleg csak az első lépés volt.

Trump győzelme tehermentesítette a mi muszáj Herkulesünket, teljes erejével koncentrálhat az új (régi) feladatokra.

Már nincs egyedül patriótaként, a brüsszeli globalisták, sorosisták így nem kerülhetik el sorosukat, és itthon is nehéz idők várnak rájuk. És azokra is, akik – háborúpártiként -Ukrajna támogatói. Merthogy Ukrajna – amely valójában nem egy létező állam – a háború után, a békében is, komoly fenyegetést jelent Európára amelyre fel kell készülni.

Vagyis: feladat van bőven. Hiszen miközben a magyar gazdaság szárnyalni fog, a középosztály új lendületet kap, velük pedig a szegény-réteg is felcsatlakozik a középosztályhoz, Magyarországról kiszorítják a Soros-birodalmat, felkészülnek Ukrajna ellen, szankciómentessé teszik a kapcsolatunkat Oroszországgal, és mindezt már nem muszáj Herkulesként irányítja a miniszterelnök. Ott lesz mellette Rogán Antal is. Ha értik, mire gondolok…