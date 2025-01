- Fideszes roma a jó roma

Fidesz;romapolitika;

2025-01-18 06:00:00 CET

A működési támogatás biztosítása mellett a kormány közel 1,4 milliárd forintot ad a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának adósságrendezésre. Aba-Horváth István, a testület új elnöke el is magyarázta, miért van erre szükség: a cigány közösség legfelsőbb érdekvédelmi szerve nem működhet úgy, hogy görgeti maga előtt az adósságokat, nem teremt tiszta viszonyokat.

Való igaz. Kár, hogy ez a lehetőség az előző ciklusban nem adatott meg. Abban az időben még más, sokkal viharosabb szelek fújtak. A korábban Országos Roma Önkormányzatnak nevezett testület létezése a Belügyminisztérium – Lakatos Oszkár elnökhelyettes szerint jogtalan – követelései és az elvont állami támogatások, végrehajtási eljárások miatt teljesen ellehetetlenült.

Lakatos Oszkár sorra küldte a vészjeleket, Orbán Viktor miniszterelnöknek nyílt levelet írt, Pintér Sándor belügyminiszterrel is találkozott. Sokféle módon próbált segítséget kérni, de semmiféle eredménnyel nem járt. Sztojka Attila akkori romaügyi kormánybiztost, fideszes parlamenti képviselőt nyilvános vitára hívta, de az nem volt hajlandó kiállni. Az ORÖ Dohány utcai székházát be kellett zárni, a hivatal munkatársait szélnek eresztették.

Az országos önkormányzat – pedig már jelképes temetésen is búcsút vettek tőle – most hirtelen életre kelt. Feltámadásában nem rejtélyes földöntúli erők játszottak szerepet, az ok ennél prózaibb: a roma választást toronymagasan a fideszes Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) nyerte, amely a kormány támogatásával kampányolt, és amelynek a közelmúltig az államtitkárrá kinevezett Sztojka Attila volt az elnöke.

Érdemes felidézni, hogyan fogalmazott Sztojka azon a titokban rögzített hangfelvételen, amit 2022 elején ismertetett a Népszava: „Van egy mondás a BM-en belül, sőt a kormányzaton belül is: aki a család tagja, azt családon belül kezeljük(…). Ha nem a család tagja, nem tudunk kezeskedni felőle.” A kegyvesztetté vált Farkas Flórián és a Lungo Drom után újra a Fidesz megbízható szövetségese uralja a roma testületet. A család az család.

Aba-Horváth István minden adandó alkalommal hangsúlyozza, hogy az országos önkormányzatban kizárólag a cigány közösség érdekeinek képviselete számít, pártpolitikának nincs helye. Becsületére váljon, hogy eddig még nem cáfolt rá saját állítására – igaz, csupán néhány hónapja tölti be az elnöki tisztséget.

A kormányzatot azonban egészen másfajta mentalitás és logika működteti. A Fidesz számára csupán három dolog fontos: a párthűség, a párthűség és a párthűség. Ebben a parancsuralmi rendszerben fennkölt eszmék helyett a romapolitikát is a szavazatszerzési stratégia irányítja. Minden más mellékes.

Nem elég függetlennek lenni, annak is kell látszani. Ha viszont egy szervezet eleve nem független, akkor az ilyesféle elvárások értelmüket veszítik. Ha pedig a kormány a függetlenséget nem értéknek, hanem felszámolandó rendellenességnek tekinti, akkor végképp beszűkül a mozgástér. Annyira, hogy a romák valódi érdekképviseletére alig marad hely.