- A repülőrajt hete

hazugságvizsgáló;

2025-01-18 06:00:00 CET

Azt állította Orbán Viktor (indiai nyaralásáról hazatérve, a Kossuth rádióban), hogy „a magyar gazdaság már most, januárban repülőrajtot tudott venni, és nekilendült”.

Ezzel szemben a tény az, hogy ennek alátámasztására január 17-én még Orbán Viktornak sem állt rendelkezésére egyetlen adat sem. Az elmúlt napokban közzétett statisztikák éppen ellenkezőleg arról szóltak, hogy az infláció, a munkanélküliség és az eladósodottságunk nőtt, az ipari és az építőipari termelés viszont csökkent. Ez nem repülőrajt, hanem kényszerleszállás.

Azt állította továbbá Orbán (ugyanott), hogy „soha nem látott mértékben erősítette meg Rogán Antal pozícióját a magyar politikában és a magyar kormányban” az, hogy föltették az amerikai szankciós listára, „mert ebből én csak annyit tudok kiolvasni, hogy jól végzi a dolgát”.

Ezzel szemben a tény az, hogy akkor viszont Orbán nem végzi elég jól, mert ő nincs a listán. Pedig Rogánon kívül ott van például Ramzan Kadirov csecsen elnök is. Aki – mint tudjuk – szintén kiválóan végzi a… munkáját.

Azt is állította a miniszterelnök, hogy Amerikában a demokraták kormányzása 2020-ban már eleve rosszul indult, mert „csalással vették el az elnökséget Donald Trumptól. Ha nem csalnak, akkor Donald Trump maradt volna az elnök, és akkor nincs orosz-ukrán háború.”

Ezzel szemben a tény az, hogy az állítólagos választási csalások ügyében indított 63 per egyikében sem igazolódtak a vádak, és a Trump-barát Legfelsőbb Bíróság nem is volt hajlandó tárgyalni az eléje került ügyet. Hogy aztán mit csinált vagy nem csinált volna Putyin, ha Trump marad az elnök, azt még Orbán sem tudhatja. De mondja. Mert ő mindent tud; ezt jobb, ha tudjuk.

Azt állította ezen kívül Orbán, hogy „az amerikai republikánusok nemzeti alapon állnak, a demokraták pedig globalisták, és a világot behálózó szervezeteken keresztül, amelyek nem amerikai kormányzati szervezetek, de kötődnek hozzájuk, érvényesítik az érdekeiket. Ennek általunk legjobban ismert szelete a Soros György nevével leírható hálózat.”

Ezzel szemben a tény az, hogy a republikánus Reagan, George Bush, majd fia, George W. egyszerre volt nemzeti érdekeket képviselő globalista, és maga Soros például Reagan elnöksége alatt kezdte meg tevékenységét Magyarországon (többek között az Orbán Viktornak adott ösztöndíjjal is). Ha Reagan és Bush nem globalista, akkor a szovjet rendszer sem omlik össze a nyolcvanas évek végén. És akkor mi lett volna szegény Orbán Viktorból?

Azt állította végül Orbán Viktor (a most távozott amerikai nagykövetről), hogy ezeregyszáz éves történelmünkbe nem fér bele, hogy idejön egy verőlegény Amerikából és azt mondja, hogy engedjétek be a migránsokat, és holnaptól ez a föld, ami lehet, hogy ezeregyszáz éve a tiétek volt, most már nem a tiétek.”

Ezzel szemben a tény az, hogy David Pressman volt nagykövet sohasem mondott ilyet. Vagy esetleg Orbánnak jobb füle van, mint bárki másnak, mert azt is meghallja, ami el sem hangzott? Orvosi csoda. Az állítólagos választási csalások ügyében indított 63 per egyikében sem igazolódtak a vádak, és a Trump-barát Legfelsőbb Bíróság nem is volt hajlandó tárgyalni róluk.

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.