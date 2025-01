- Karácsony Gergely hitelből akadálymentesítené a 2-es metró valamennyi állomását

kormány;BKV;hitel;Karácsony Gergely;felújítás;Fővárosi Közgyűlés;akadálymentesítés;2-es metró;mozgólépcsők;

2025-01-17 18:42:00 CET

„Akadálymentesítjük az 2-es metró teljes szakaszát, hogy Budapest mindenki számára városból otthon lehessen” – írta a Facebook-oldalán Karácsony Gergely főpolgármester. Mellékelt videójában arról beszélt, hogy Budapest második legforgalmasabb metróvonalát napi 300 ezer utas használja, azonban a 11 megállója közül jelenleg csak három akadálymentes, ezért most a 3-as metró után 2-es vonalon is ezt szeretné.

Budapest vezetője emlékeztetett, a 2-es metró korábbi, 2010 előtti felújításakor a mozgólépcsőkhöz nem nyúltak, így azok nagyon rossz állapotban vannak. A főpolgármester utalt arra, hogy a 3-as metrónál éppen a mozgólépcsők felújításával együtt, az úgynevezett ferdeliftek kialakításával sikerült megoldani az akadálymentesítést. Itt is ezt tervezik, sőt, a tervezést a BKV már előkészítettte, és megtalálták a forrást is. Az Európai Fejlesztési Bank finanszírozná a beruházást, és a régi elavult mozgólépcsők helyett új, energiatakarékos szerkezetet építenének be, amelynek működtetése Karácsony Gergely szerint éppen emiatt önmagát finanszírozza.

A fejlesztéshez, pontosabban a hitelfelvételhez – folytatta Budapest főpolgármestere – az Orbán-kormány hozzájárulása is kell. Azt reméli hoz ez meglesz, mert az akadálymentesítés közös ügyünk, nemzeti ügy, nem csak a mozgáskorlátozottaké, hanem mindenkié, aki közlekedik a városban, és problémát okoz neki a mozgólépcsők használata. A felújítási csomag támogatását a Fővárosi Közgyűlés január végi ülésén kéri majd.