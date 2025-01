- Vitézy Dávid: Ezután a fővárosra költ a főváros, és ez nem tetszik azoknak, akik eddig sok tízmillió forintot húztak ki a Budapest Brandből

3. Mindezekre is tekintettel a Fővárosi Közgyűlés összes frakciója és a főpolgármester is egyetértett a közpénzekből működő városi marketingügynökség költségvetési forrásainak radikális csökkentésével. A Brand eddigi forrásait ugyanis valóban a felsorolt célokra, útfelújításra, hajléktalanellátásra, állatvédelemre és BKK-rendészetre csoportosítja át a Közgyűlés idén, részben valóban az én javaslatomra, részben amúgy a Karácsony Gergellyel közös javaslatunkra. És igen, ahogy a kampányban, a Partizán-vitán is elmondtam: fontosabbnak tartom az utak felújítását, mint azt, hogy a város milliárdokból marketingügynökséget működtessen.