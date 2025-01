- Több mint százszor intézkedtek iskolaőrök eddig a 2024/2025-ös tanévben

oktatás;Magyarország;intézkedés;tanév;iskolaőr;

Az idei tanévben, 2024. szeptember 1-je óta már 138 alkalommal kellett intézkedniük az iskolaőröknek – közölte a Népszava megkeresésére az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).

Mint írták, a leggyakrabban észlelt jogsértés a tanulók között kialakult verekedés, garázdaság volt, de intézkedniük kellett kábítószerrel kapcsolatos jogsértések, testi sértés, illetve különböző vagyon elleni cselekmények – főként lopás – miatt is. Szabálysértési eljárások is indultak, főként a tanulók által az iskolába vitt szúró- vagy vágóeszközök miatt, továbbá az év végi időszakban pirotechnikai eszközök birtoklásáért is intézkedni kellett.

Az iskolákba bevitt tiltott tárgyak miatt 23 alkalommal kellett eljárniuk az iskolaőröknek. Az oktatási-nevelési intézményekben tiltott és használatukban korlátozott tárgyakról szóló, tavaly szeptember 1-jétől hatályos rendelet szerint a tiltott tárgyak körébe tartoznak egyebek mellett a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök vagy a 18 év alattiak számára nem értékesíthető termékek. A használatukban korlátozott tárgyakkal – mint például az okostelefonok – kapcsolatban az ORFK közölte: ha egy tanuló ilyen tárgyat engedély nélkül tart birtokában, a szabályok betartását kizárólag a pedagógus jogosult ellenőrizni, az iskolaőröknek ez nem feladatköre.

A 2020 szeptemberében indult iskolaőri programban jelenleg 933 nevelési-oktatási intézmény vesz részt. Ez 227 iskolával több, mint egy évvel korábban. 2024 januárjában még 706 résztvevő iskoláról számolt be lapunknak az ORFK. A rendőrség állományában pedig 830 fő iskolaőr szerepel a 2025. január 1-jei adatok alapján. Bár ez 31 fővel több, mint tanévkezdéskor – tavaly szeptemberben 799 főről kaptunk tájékoztatást –, az adatok azt mutatják, hogy vannak olyan, a programba becsatlakozó iskolák, ahol nincs állandó iskolaőr. Az ORFK kérdésünkre elárulta, a státuszok feltöltöttsége jelenleg 89 százalékos.

Érdeklődtünk arról is, milyen fizetésre számíthat most egy iskolaőr. A rendőrség tájékoztatása szerint a budapesti és Pest megyei iskolaőrök illetménye bruttó 358 800 forint. A többi megyében szolgálatot ellátóké pedig bruttó 348 800 forint, amit évi bruttó 200 ezer forint cafeteria egészít ki.