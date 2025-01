- A Tisza Párt aktivistájával összetűzésbe került férfi azt állítja, durvuló vita volt, de pofozás nem

vita;aktivista;konfliktus;büntetőeljárás;Magyar Péter;TISZA Párt;

Felemelt egy dobozt és azzal lökdösött a Tisza Párt aktivistája, miközben üvöltötte, hogy takarodjak – mondta el lapunknak az az idősebb férfi, akiről Magyar Péter azt írta szombat délelőtti Facebook-posztjában hogy bántalmazta, megpofozta a Tisza Párt önkéntesét az Örs vezér terén, emiatt pedig keres a rendőrség. Az érintett a Népszavának elmondta, hogy valóban volt konfliktusa csütörtökön az aktivistával, de pofozásról szó sem volt. Ennek ellenére a rendőrség garázdaság gyanújával kihallgatta, rabosította és elindította ellene a büntetőeljárást.

– Az IKEÁ-nál jártam, amikor megláttam a Tisza Párt pultját. Közélet iránt érdeklődő emberként odamentem, és a pultnál lévőktől kérdezősködtem, de nem kell komoly ideológiai, mély politikai kérdésekre gondolni, hanem például arra voltam kíváncsi, hogy hol van most az a „vándorkürt”, amelyről Magyar Péter még az ősszel azt mondta, hogy bejárja az országot, és mindig más Tisza Szigetnél lesz – mesélte a férfi. Szerinte nemhogy erre, de valójában semmire nem tudott neki válaszolni Magyar Péter aktivistája, aki a faggatózást megunva gyurcsányozni és komcsizni kezdett.

Kérdésünkre, hogy akkor hogyan és miért fajult el a vita, a férfi (aki kérte, hogy a nevét ne írjuk le) elismerte, hogy erre ő is felvette a kesztyűt, és bár nem anyázták egymást, eléggé durva hangon folytatták a vitát. – Egyszer csak a tiszás férfi az említett dobozzal üvöltözve felém lökött. Erre én felemeltem a kezem, és lehet, hogy hozzáértem az arcához, de semmilyen pofozás nem volt – állítja az ügy gyanúsítottja, aki mindezt jegyzőkönyvbe mondta a rendőrségen is. Hozzátette, a 24.hu cikkében közöltek ellenére nem kellett őt keresni, felkutatni, már Magyar Péter aktivistájának is megmondta a nevét és elárulta azt is, hogy hol lakik.

Végül a zuglói rendőrök a lakására mentek érte, a kérdésére, hogy miért is gyanúsítják, a válasz az volt, mert van sértetti tanúvallomás. Az is kiderült a férfi számára, hogy az aktivista sem a tettlegességet nem tudta bizonyítani, sem azt, hogy bármit is megrongált volna a párt pultján, így szerinte a garázdaság gyanúja megalapozatlan. A róla tett állítások közül végül a legkeményebb, hogy „riadalmat keltett” a téren, amit ő nem tapasztalt, igaz, nincs olyan szemtanú sem, aki az ellenkezőjét támasztaná alá.