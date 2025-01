- Orbán Viktor szerint felháborító és vérlázító, ami a magyarországi benzinkutakon történik

Szerbia;Oroszország;Ukrajna;Orbán Viktor;Egyesült Államok;drágulás;üzemanyagárak;Aleksandar Vucic;

2025-01-18 15:36:00 CET

Ami most a magyar benzinkutakon történik, az felháborító, sőt talán már vérlázító is – közölte Orbán Viktor magyar kormányfő Belgrádból küldött szombati Facebook-videójában, amit az első kockák szerint feltehetően egy autóban ülve vett fel. Felháborodása onnan ered, hogy szerinte az elmúlt napokban kedvezőtlen fejlemények történtek az európai energiaellátás világában. Magyarul a kontinensen, de különösen Magyarországon folyamatosan drágulnak az üzemanyagok.

Az ukránok lezárták azt a vezetéket, amin keresztül gáz érkezett Magyarországra – jelölte meg a fő felelőst Orbán Viktor. Azt elfelejtette megemlíteni, hogy a gáz az Ukrajnát csaknem három éve megtámadó Oroszországból jött, illetve hogy az üzemanyagok drágulásának egyik fő eleme a január 1-jétől megemelt magyar jövedéki adó. Ellenben folytatta, hogy kit tart még felelősnek: – A leköszönő amerikai elnöki rendszer pedig olyan szankciókat vezetett be, amelyek felemelik az energiaárakat Európában is. A miniszterelnök meg is állapította, hogy energiaválság felé robog Európa.

– Ebből kellene kimaradni Magyarországnak, ami nem könnyű. Most az a feladatunk, hogy megvédjük az egyetlen megmaradt gázvezetéket, amely Oroszország területéről Magyarországra hozza a gázt. Ez a vezeték pedig Szerbián keresztül érkezik Magyarországra. Közös érdek, hogy együtt védjük meg a családjainat, a háztartásainkat és a vállalatainkat az egyre magasabbb energiaárakkal szeben – hangoztatta Orban Viktor, hozzátéve, hogy erről tárgyal szombaton Aleksandar Vucic szerb elnökkel. A kormányfő hosszú indiai pihenése utáni első külföldi útjáról előzetesen lapunk is beszámolt.