- Átlátszó: Jogszerűen hagyta ki a vagyonnyilatkozatából a kéthektáros birtokát és a házát az Integritás Hatóság elnöke

2025-01-19 12:25:00 CET

Egy titkolózó politikusok kedvéért hozott 2022-es törvénymódosítás az oka annak, hogy Biró Ferencnek, az Integritás Hatóság elnökének nem kellett szerepeltetnie a vagyonnyilatkozatában kéthektáros solymári birtokát és a lakóházát - írja az Átlátszó.

Biró Ferencet jelentős értékre elkövetett hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség csütörtökön, ezt követően pedig a kormánypárti Mandiner és a Magyar Nemzet arról írt, hogy az IH elnöke egy medencés házban lakik Solymáron, a birtokán pedig lovat is tart.A vagyonnyilatkozatban egy, a birtoknál csak egy jóval kisebb, 1600 négyzetméteres solymári telek szerepel, így a notórius feljelentőként ismert exfideszes Tényi István meg is tette az ügyben a feljelentést hamis magánokirat felhasználása gyanújával.

Az ügyészségi gyanúban az is szerepel, hogy Biró Ferenc két autót is bérelt az IH számlájára, amelyek közül az egyiket valójában a felesége használta magáncélra. Az elnök megalapozatlannak tartja a gyanúsítást és panasszal élt ellene, szerinte a személyén keresztül az Integritás Hatóságot kívánják ellehetetleníteni. Biró Ferenc pénteki sajtótájékoztatóján célzott arra is, hogy az akció talán összefügghet azzal, hogy az Integritás Hatóság a múlt héten vizsgálatot indított a Rogán Antal irányítása alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal szerződéseivel kapcsolatban.

Az Átlátszó által kért ingatlannyilvántartási adatok szerint az Integritás Hatóság elnökének valóban van egy jókora solymári ingatlana, amely a rajta fekvő házzal együtt nem szerepel a vagyonnyilatkozatában. Ez egy 21 ezer négyzetméteres, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, erdő és legelő besorolású, részben Natura 2000-es terület, amit a feleségével és még egy családtaggal vettek közösen 2014-ben. A területen komoly építkezésbe kezdtek.

A lap kérdésére Biró Ferenc közölte: családjával együtt valóban itt lakik, vagyonnyilatkozatában ezért ezt nem is írta bele. Jogszerűen hagyhatta ki, a 2022-es törvénymódosítás szerint ugyanis nem kell feltüntetni azt az ingatlant, amelyet a nyilatkozatot adó, illetve családtagja életvitelszerűen vagy tartós jelleggel lakhatás céljából használ. Beszámolni tehát csak a további ingatlanokról kell, más ingatlanok pedig valóban szerepelnek a vagyonnyilatkozatban.

Az Átlátszó felidézi, hogy a jogszabályt elég nyilvánvalóan a fideszes politikusok titkolózása érdekében hozták létre, Rogán Antalnak például a 2014 januárjában benyújtott vagyonnyilatkozatát kétszer is módosítania kellett, miután kiderült, hogy a rózsadombi Pasa Park lakóparkban lévő tulajdona nagyobb, mint amennyit korábban közzé tett. Sőt, Varga Mihályról is így derült ki, hogy áron alul bérel egy medencés, 200 négyzetméteres házat a Balatonnál. Ráadásul a könnyítés az önkormányzati képviselőkre és a polgármesterekre ugyanakkor nem vonatkozik, így a kiváltságosok köre is azonosítható.

A körbe azonban bekerült az IH elnöke is, s felmerül a kérdés, hogy a titkolózó jogszabály adta lehetőség alkalmazása mennyire fér össze a hatóság etikai kódexével, amely úgy fogalmaz: „Nem csak feddhetetlennek kell lenni, annak is kell látszani. Aki a korrupció ellen harcol, azt nem érheti gyanú. Az Integritás Hatóság tevékenységének, ugyanúgy, mint a Hatóság munkatársainak, a feddhetetlenség és pártatlanság legmagasabb szintű normáit kell betartaniuk. A tökéletes feddhetetlenség a legkevesebb, amivel a hazánkat szolgáljuk.”