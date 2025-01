- A TRUMP kriptovaluta után itt a MELANIA is

kibocsátás;Donald Trump;Melania Trump;kriptovaluta;

2025-01-20 11:54:00 CET

A leendő first lady, Melania Trump, férjéhez hasonlóan kriptovalutát dobott piacra vasárnap, Donald Trump immár második elnöki beiktatásának előestéjén – számolt be hétfőn az Egyesült Államokban valószínűleg még nagyobb kriptovaluta-divatot indító folyamatról a BBC. A házaspár mintha egyeztetett volna róla, a TRUMP-nak elnevezett kriptovalutát stílszerűen a MELANIA követte. A hírt ezúttal is az X-en tették közzé,

Az Egyesült Államok hétfőtől 47. elnöke a hétvégén tett bejelentést a saját kriptovalutájáról, amelyet TRUMP néven lehet megvásárolni, és rövid idő alatt már 25 milliárd dolláros piaci értéke lett. Amint arról lapunk is beszámolt, a kibocsátást Donald Trump saját győzelmének megünneplésére szánta, annak ellenére, hogy korábban átverésnek nevezte a kriptót. A BBC megjegyezte, hogy a 2024-es választási kampányban ő lett az első elnökjelölt, aki elfogadta a digitális eszközöket adományként, sőt ígérte szerint stratégiai bitcoinkészletet hoz majd létre, és hatósági szinten felügyelik majd a digitális kereskedelmet.

The Official Melania Meme is live!



You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf



FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6 — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 19, 2025

Most a jelentések szerint a TRUMP és a MELANIA értéke is emelkedett, de ingadozó kereskedést tapasztaltak. A meleniameme.com oldalon kiemelték, hogy az új kriptovalutával vásárolni lehet, de nem pénzögyi és befektetési célú eszköz. A CoinMarketCap webhely szerint a TRUMP összértéke mintegy12 milliárd dollár, a MELANIA kriptovaluta pedig csaknem 1,7 milliárd dollárt ér.