- Orbánviktor nem, de Musztafa már lehet a gyerek neve

Orbán Viktor;új keresztnevek;HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont;

2025-01-21 09:07:00 CET

Összesen 551 névkérelemről kellett döntenie a HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont szakembereinek 2024-ben, ezekből 229 volt férfi, 322 pedig női név - legalábbis ilyennek szánták őket, de a jogszabályok szerint kialakított rostán csak a nevek bő 10 százaléka ment át a 24.hu cikke szerint.

Ez azt jelenti, hogy 66 új név vált bejegyezhetővé, amelyből 41 női, 25 pedig férfi név. Jellemző módon, míg a mexikói-dél-amerikai szappanoperák magyarországi térnyerésekor erősen megszaporodtak az országban az Armandók és az Eszmeraldák, úgy a műfaj utóbbi években török terjeszkedésével hirtelenjében igény mutatkozott például a Musztafa és Meszut nevekre: és mindkettőt el is fogadták, azaz már így is lehet a gyereket nevezni. De a török-perzsa eredetű nevek közül a gyerek megkaphatja a Nármin, Öjkü és Arszalan neveket is.

Persze más idegen eredetű nevek meghonosítására is adtak be kérelmeket. A japán nevek közül átment a rostán nőknél a Hime, a férfiaknál pedig a Hirotó és a Hideki. A héber nevek közül a női Nirát és a férfi Eldád nevet fogadták el, a szláv neveknél pedig a Jován, a Milász és a Miroszláv is elfogadott lett.

Sajnálatos módon azonban Orbánviktornak továbbra sem nevezhetjük el gyermekeinket - ilyen kérelem is befutott ugyanis tavaly, azonban ezt a szakemberek elutasították.

Raátz Judit, a HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa a 24.hu-nak elmondta, a vonatkozó jogszabály szerint új nevet kizárólag a magyar helyesírás szabályai lehet elfogadni, a kérelmek többsége azonban még mindig idegen helyesírással írt névre vonatkozott, így ezeket el is utasították. A kérelmezők ennek ellenére nagyon el vannak köteleződve a fantáziájuk iránt, többször is előfordult, hogy miután a szakemberek elutasítottak egy nevet, fél év múlva ugyanazok a személyek beadták ugyanazt a kérelmet.

„Valahogy nem elég világos, hogy ezt egy jogszabály írja elő. Ilyen például a Carlos, a Mattihas, az Entony, az Antony, a Conor, a Connor, a Sophia, a Maya és az Aysa. De megjelent többször a Kéthy és Kéty alak, illetve a Hercegh, a Judith, az Emily és a Pierre is”

- mondta a lapnak Raátz Judit.

Akadt azonban olyan név is, amit korábban elutasítottak, de tavaly elfogadtak: ilyen a Lackó. Ezt Raátz elmondása szerint azért fogadták el, mert a család jó és hiteles érveket írt mellette - például, hogy a név korábban létezett önállóan is, hiszen családnévvé is vált. A jóváhagyás után meg is született az első baba, akit hivatalosan is Lackónak anyakönyveztek.