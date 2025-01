- Durvul a Belügyminisztérium és a Magyar Orvosi Kamara vitája

vita;egészségügyi ellátás;Magyar Orvosi Kamara;Belügyminisztérium;közfinanszírozás;

2025-01-21 08:00:00 CET

Politikai hangulatkeltéssel vádolta meg közleményében a Belügyminisztérium a Magyar Orvosi Kamarát (MOK), miután a köztestület saját honlapján terjedelmes írásban részletezte hogyan lehetetleníti el a betegellátást a finanszírozás szűkössége. A MOK válaszul honlapján bejelentette: kampányt indít az egészségügyi ellátás jobbításáért. Mint írták:

a költségek töredékét sem fedező finanszírozás következménye a súlyos eladósodás és a betegek ellátatlansága.

A tárca szerint viszont valótlan, hogy az orvosok a kórházi adósságok miatt nem tudják ellátni a betegeket. Állítják: „Ma Magyarországon minden beteg megkapja az állapotának megfelelő ellátást, beteg nem marad ellátatlanul.” A Belügyminisztérium azt is írta: nincs finanszírozási akadálya a műtétek elvégzésének, a várólista-csökkentési program keretében évről évre biztosított többletforrások kihasználatlansága is éppen ezt bizonyítja.

Lapunk hétfőn egyebek mellett arról érdeklődött a tárcától: Vizsgálták-e, hogy a várólista programokra biztosított többletpénz miért maradt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) "pénztárcájában”? Mi volt az oka annak, hogy az intézmények nem éltek a többlet műtétek lehetőségével? Hogyan győződtek meg arról, hogy "ma Magyarországon minden beteg megkapja az állapotának megfelelő ellátást, beteg nem marad ellátatlanul"? A válaszra még várunk.

A kormányzat saját hivatalai is rendre igazolják, hogy vannak finanszírozási nehézségek a közfinanszírozott egészségügyben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) ellátások felfüggesztéséről szóló határozatai szerint az esetek 15-20 százalékában az eszközhiány, illetve szakemberhiány is hozzájárult az intézményekben betegellátó osztályok átmeneti vagy végleges bezáráshoz. A Válasz Online december közepén azt elemezte, hogyan tűnt el alulfinanszírozottság miatt több mint 3700 kórházi ágy a hazai betegellátásból. Ők a nyilvánosan elérhető kormányzati statisztikák mellett például fölidézik az egészségbiztosító főigazgatójának a Magyar Kórházszövetség novemberi konferenciáján elhangzott előadását, melyben Kiss Zsolt bemutatta: a gyógyításra fordított összeg visszaesett az elmúlt években, miközben az egészségügyi bérkiegészítésre fordított keret meredeken nőtt. S mivel a kisebb intézményeknek nincs elég bevételük a megdrágult a személyzet ügyeleti munkadíjára sorra dőlnek be ellátóhelyek.

Ugyanezen a rendezvényen a NEAK várólistákkal, az azok csökkentésére szánt kormányzati extra pénzek felhasználásáról szóló elemzést is ismertették. Mint arról lapunk is beszámolt, ezen a fórumon az egészségügyért felelős belügyminiszter és a NEAK képviselői is szóvátették, hogy hiába van külön összeg dedikálva a várólista-csökkentő műtétekre, a pénz nagyobb része a kasszában marad, mert nincs jelentkező a feladatra.

A konferencia után, még novemberben reagált lapunknak Hangody László traumatológus, ortopéd sebész, az Uzsoki Kórház osztályvezető főorvosa, az MTA doktora az elhangzottakra. Ő azt mondta: a kórházukért felelős igazgatók, ha nem is fogják vissza, de nem is szorgalmazzák, hogy még több ilyen beavatkozást végezzenek. A beavatkozásokért fizetett díj évek óta változatlan, az azokhoz szükséges eszközöknél viszont volt egy 30-40 százalékos infláció. Így azok az intézmények, amelyek még mindig aktívak a várólista-szűkítő programban, azok rosszabbul is járnak. Ugyan korábban volt egy olyan átmeneti időszak, amikor a várólista-csökkentésre elkülönített keretből a plusz műtétekért 30 százalékos extra finanszírozást kaptak az intézmények, ez nemrégen megszűnt és csak tíz százaléknyi többletjuttatás maradt. Ezzel viszont még azok az intézmények is mínuszt termelnek, amelyeknél egyébként rendben van a gazdálkodás, és a legolcsóbb implantátummal és a legrövidebb ápolási idővel végzik a nagyízületi műtéteket – magyarázta az intézmények teljesítményének kényszerű visszafogását a professzor.