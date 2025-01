- IDEA: a Tisza 45, a Fidesz 36 százalékon áll a biztos szavazóknál

Fidesz;felmérés;Fidesz-KDNP;közvélemény-kutatás;pártpreferenciák;Idea Intézet;Magyar Péter;TISZA Párt;

2025-01-21 12:42:00 CET

A teljes népességben 7, a biztos szavazó és pártot választani tudók körében pedig 9 százalékkal vezet a Tisza Párt a Fidesz-KDNP-vel szemben – derül ki az IDEA Intézet legfrissebb, az év elején végzett pártpreferencia-kutatásából.

A lapunkhoz eljuttatott felmérés szerint a kormánypártok támogatóinak száma a kegyelmi botrány után nem igazán változott, de az események érezhetően bizonytalanabbá tették a Fidesz-KDNP bázisát: a párt támogatottsága a biztos szavazók körében 7 százalékponttal csökkent az előző év hasonló időszakához képest (36 százalék vs. 43 százalék).

2025 legelején minden harmadik felnőtt a TISZA Pártot támogatta (33 százalék), és a felnőtt népesség bő negyede (26 százalék) volt a Fidesz-KDNP szavazója. Ha az év elején parlamenti választásokat tartottak volna, úgy nagy valószínűséggel négypárti parlament alakult volna: a biztos szavazók körében a Mi Hazánk és a DK is elérte a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt – áll a kutatásban.

Mint írják, a tavalyi év jelentős változásokat hozott a hazai belpolitikában, de az év utolsó hónapjában már csak minimális, jórészt hibahatáron belüli elmozdulások történtek a pártok támogatottságában.

Január elején a biztos szavazók 45 százaléka a TISZA Pártot támogatta, 36 százalékuk a Fidesz-KDNP-t.

A kormánypártok támogatottsága továbbra is a NER időszakának legalacsonyabb szintjén áll, ugyanakkor az IDEA Intézet adatai azt mutatják, a Fidesz-KDNP szavazóbázisának csökkenése nem a tavalyi évben, hanem jórészt azt megelőzően, 2022 közepe és 2023 nyár vége között történt. Jelenleg a teljes népességen belül megegyezik az egy évvel korábban mért szinttel (26 százalék).

A bizonytalanok aránya is jelentős mértékben, 37-ről 26 százalékra csökkent 2024 és 2025 januárja között, vagyis az elmúlt egy évben sokan találtak maguknak pártot, olyanok is, akiknek akár a választási részvételük is kérdéses volt. Az IDEA szerint ezen újonnan pártot választani tudó szavazói csoport tagjai között sokan vannak olyanok, akik akár még 2022-ben is a kormánypártokra szavaztak az országgyűlési választáson, de ők, legalábbis a túlnyomó többségük, a kegyelmi botrány által kiváltott politikai turbulenciákat megelőzően sem voltak már a Fidesz-KDNP támogatói.