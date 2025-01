- A Fehér Ház farkasa

Washington;elnöki beiktatás;Donald Trump;Republikánus Párt;

2025-01-22 06:00:00 CET

Donald Trump elnök négy év politikai száműzetés után hétfőn visszatért a Fehér Házba. 2020 és 2025 között túlélt két impeachment eljárást, három szövetségi és egy Georgia állambeli vádemelést, egy New York-i elítélést, két merényletkísérletet, egy jelöltcserét a demokrata oldalon, hogy aztán diadaltáncot járhasson a novemberi elnökválasztás éjszakáján. A bugi folytatódik, sőt, csak most kezdődik igazán. Míg az első Trump-elnökség alatt csak termékmintát kaptunk abból nacionalista populizmusból, amely felforgatja az általunk ismert, nemzetközi intézményekre épülő világrendet, most a dealer egy egész patikával érkezett a bulira. Ha bekukkantunk az Ovális Irodába, egy Uncle Samnek öltözött prostituált elefántháton viaskodik a titkosszolgálat embereivel. Az étkezőben kis termetű európai kormányfőkkel dobnak célba, a plafonról arany konfetti hull és a leendő kormánytagok pupillája akkora, mint a Grand Canyon. A karneváli menet élén persze fülig érő szájjal MAGA Donald Trump menetel. A híresen absztinens elnöknek semmilyen tudatmódosítóra nincs szüksége a bulizáshoz, a dekadens ’80-as évek után neki ez csak egy újabb hétfő. Az USA és a világ azonban jobb, ha óvatosan bulikázik. A fürdőruha mellett nem árt észben tartani: egy jacuzziban halászni ugyan nem, de megfulladni könnyen meg lehet.

Már a beiktatása utáni órákban elnöki rendeletek záporát zúdította Amerikára, amelyek homlokegyenest szembe mennek elődje, Joe Biden programjával. Elnöki kegyelmet részesítette a 2021. január 6-i zavargásokban résztvevő elítélteket, vagy legalább jelentősen enyhítette büntetésüket. Döntött a déli határ szigorú megerősítéséről és az amerikai földön születőknek alanyi jogon járó állampolgárság jogának korlátozásáról. Befagyasztja a szövetségi bürokrácia hatályos szabályait további intézkedésig, megszünteti a szövetségi minisztériumokban korábban bevezetett sokszínűséget, egyenlőséget, befogadást célzó programokat. Kilépteti az USA-t a párizsi klímaegyezményből. A TikTokon már terjed a híre a számos amerikai nagyvárosban tervezett razziáknak, amelyek az illegális bevándorlók kitoloncolását célozzák. A Trump köré szerveződő Make America Great Again mozgalom szellemi holdudvarának négy teljes éve volt felkészülni a belpolitikai status quo felrobbantására. De voltak más segítőik is. Az iraki háború morális és geopolitikai csődjét összehozó Bush-kormányzás úgy meggyengítette a Republikánus Pártot, hogy az szabad préda lett a populista hatalomátvétel számára. A Demokrata Párt identitáspolitikája és woke aktivizmusa elidegenítette a mérsékelt szavazókat, miközben az adminisztráció tagjai évekig hazudtak Biden elnök egészségi állapotáról. Ő maga nemes szándékai ellenére a döntő pillanatokban bizonyult határozatlannak, Ukrajnának túl kevés, Izraelnek túl sok fegyvert küldött. A Trump-buli utáni macskajaj ki tudja milyen állapotban találja a világot és benne Európát. Ideje lenne eldöntenünk, hogy valóra váltjuk-e az Európai Egyesült Államok nevű álmot. Valódi B tervünk ugyanis nincsen.