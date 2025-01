- Tagadja a Nemzeti Földügyi Központ vezetője, hogy gyermekpornográf képeket tárolt a munkahelyi laptopján

18+;pedofília;gyermekpornográfia;földügy;

2025-01-21 18:05:00 CET

Nem ismerte be bűnösségét a Nemzeti Földügyi Központ korábbi vezetője, akit az ügyészség tizenkettedik életévét be nem töltött személy sanyargatását vagy erőszak alkalmazását tartalmazó pornográf felvétel megszerzésével elkövetett gyermekpornográfia bűntettével vádol - derül ki a Fővárosi Törvényszék lapunknak is elküldött tájékoztatásából.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, N. János laptopján hét videofelvételt és 390 darab pornográf felvételre bukkantak, mindegyiken gyermekek szexuális kizsákmányolása látható.

A szervezet korábbi első emberére négy és fél év letöltendő szabadságvesztést kértek, amennyiben beismeri bűnösségét - ez azonban nem történt meg, így a következő tárgyalás április harmadikán lesz. A 444 szerint a férfi ártatlanságát hangoztatta, valamint azt, hogy vissza kívánja szerezni becsületét. A vádiratban megfogalmazott bűncselekmény tőlem teljesen idegen. Azért idegen, mert én nem vagyok pedofil - fogalmazott.

Az ügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság dönt első fokon.

N. János hosszú ideje dolgozott az Orbán-kormánynak az agrárium háttérintézményeinél. Több botrány is kísérte ténykedését, ennek ellenére nem lett számkivetett a rendszerben. Ki tudja, ebben talán szerepet játszott az is, amit a NER által kivégzett Népszabadság írt meg még 2012-ben, nevezetesen, hogy osztálytársa volt Orbán Viktornak a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban.