- A Magyar Államkincstár szerint nem jár vissza Budapestnek 28 milliárd forint a magyar államtól

2025-01-21 17:27:00 CET

Nem jár vissza Budapestnek a 28,3 milliárd forint szolidaritási hozzájárulás - derül ki a Magyar Államkincstár (MÁK) egy lapunknak is megküldött tájékoztatása szerint.

Az szervezet szerint a Fővárosi Törvényszék a kedden kihirdetett ítéletében kizárólag eljárásjogi hibát állapított meg. „A bíróság a kihirdetett ítéletével a Kincstárt nem kötelezte a 2023. évi beszedett összegek visszafizetésére. A fővárosnak, mint mindenki másnak, minden adót a jövőben is be kell fizetnie” – hangsúlyozták.

Mint arról a Népszava is beszámolt, a Fővárosi Önkormányzatnak adott igazat a bíróság a Magyar Államkincstárral szemben a szolidaritási hozzájárulás ügyében kedden. A bíróság kimondta, hogy a korábban kiadott beszedési megbízások jogellenesek, a Fővárosi Törvényszék határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. Karácsony Gergely vár egy 28,3 milliárd forintos utalást.

Karácsony Gergely az ügyben tartott keddi sajtótájékoztatóján azt mondta, a Fővárosi Törvényszék jogerős ítélete a 2023-as évre vonatkozik, de a következő évi befizetés is per alatt áll. Ennek kimenetelével kapcsolatban optimista. Éppen ezért azt várja el a MÁK-tól, hogy az ítélet kihirdetése után visszautalja a szervezet számláján lévő 28,3 milliárd forintot és annak kamatait. Hozzátette: amennyiben ez elmarad, akkor pert indítanak emiatt is.

A bíróság jogerősen kimondta, hogy a főváros számláját törvénytelenül inkasszálta a MÁK, és ez a pénz bizony visszajár a budapestieknek – összegzett ma a főpolgármester, megjegyezve, hogy ha a 2024-es évre vonatkozó 40 milliárd forintot is visszakapják, akkor sikerül enyhíteni az Orbán-kormány által a fővárosnak okozott kárt.

Budapestnek azért jelent különös terhet a szolidaritási adó befizetése, mivel itt keletkezik az ország iparűzési adóbevételének jelentős része, így arányaiban nagyobb összeget vonnak el. Bár a kormány ezt azzal indokolja, hogy így kiegyenlítődnek a regionális különbségek, a fővárosi vezetés szerint az elvonás túlzott mértékű, és Budapest számára jelentős pénzügyi nehézségeket okoz.