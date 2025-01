- Gulyás Gergely minisztériuma a nyilvánosság megtévesztésével vádolja a főpolgármestert

Gulyás Gergely;Miniszterelnökség;szolidaritási hozzájárulás;

2025-01-21 19:53:00 CET

A Fővárosi Önkormányzat és Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Törvényszék szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos keddi döntéséről szóló nyilatkozatával megtéveszti a nyilvánosságot - közölte a Miniszterelnökség egy, a Magyar Távirati Irodának (MTI) eljuttatott közleményében.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a magyar államnak vissza kell fizetnie a 2023-ban és várhatóan a 2024-ben a fővárostól beszedett szolidaritási hozzájárulást. Karácsony Gergely értelemezése szerint a Fővárosi Törvényszék jogerős döntése alapján az Orbán-kormány jogellenesen inkasszálta a fővárosi önkormányzat számláján a szolidaritási hozzájárulás összegét 2023-ban.

A Gulyás Gergely vezette tárca nyomatékosította, az ítélet szerint is egyértelműen fennáll a Fővárosi Önkormányzat szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettsége, ennek összegét a Magyar Állam a fővárostól korábban beszedte. A bíróság ennek visszafizetését nem látta indokoltnak, annak ellenére sem, hogy a perben a Fővárosi Önkormányzat ezt külön kérte. A Fővárosi Törvényszék ítéletében egy eljárási hibát kifogásolt, amelyet a Magyar Államkincstár már korábban pótolt. A tárca hangsúlyozta, a szolidaritási hozzájárulás beszedésére 2023-ban és 2024-ben is megalapozottan került sor, s ahogy más önkormányzatok, úgy a Fővárosi Önkormányzat is köteles minden évben a szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettségének eleget tenni, amellyel Budapest is hozzájárul a kevésbé jómódú önkormányzatok működéséhez.