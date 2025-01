elnöki beiktatás;képgaléria;Donald Trump;

2025-01-22 06:00:00 CET

Hétfőn hivatalosan is beiktatták hivatalába Donald J. Trumpot az Egyesült Államok 47. elnökének. Az eseményről, az elnöki családról és az illusztris vendégseregről, köztük a neves amerikai tudósok, művészek és gondolkodók – helyett a Musk–Bezos–Zuckerberg triumvirátusról és csatolt részeikről készült képek immár bejárták a világot.

Mi most inkább arra voltunk kíváncsiak, milyen volt a beiktatás B oldala – no nem az, ami Melania Trump first lady kalapja alól látszott –, hanem hogy jócskán akadnak még Washington D. C.-ben is, akik kevésbé lelkesednek a régi-új elnökért, és az utcára vonultak nemtetszésüknek hangot adni, mi pedig mai képgalériánkban láthatóvá tesszük az ő véleményüket, fenntartásaikat.