- Acsai Roland: Baudelaire Budapesten

Budapest;versek;Baudelaire;

2025-01-25 07:31:00 CET

1.

A lebbenésnyi égbolt

Johanna lázas újra, bár rég volt már ilyen:

a szombatját szegény nem így képzelte el.

A jégpályára menne, de el nem engedem,

azonnal sírni kezd, a láz feljebb szökell.



A csillapító gyógyszert egész könnyen megissza,

a láz süllyedni kezd majd, és nem megy fel tovább.

A kert üres nagyon most, magában áll a hinta –

a kamrában maradnak az árva korcsolyák.



Csendben fekszik az ágyon, míg almát hámozok.

A hó kint elkezd hullni, és messzire ereszt…

Mint egy vetítővásznat, nézem az ablakot.



Az asztalon lázmérő, és pár almagerezd.

A függönyön most túl is, és innen is vagyok.

Egy lebbenésnyi égbolt – látom a látszatot.

2.

Az összetört szán

A Szajna kistestvére, a Rákos habja-fodra:

az ívhidak alatt futó vigasztalás.

A Bosnyák tér harangja a múlt időket bongja,

a parton, hol megyek, még jól hallom szavát.



Hogy mily versek születnek formáról mit se tudva,

mit érdekelne engem? Az ő dolguk marad.

A hó most hullni kezd el, fehér lesz majd az utca.

Bongj, csak bongj, te templom! Jól értem már szavad.



A ritmusod, de lassú, a rímed tompa, mély,

akár egy régi évben, gyermekkor reggelén,

hogy szemem felnyitottam, s megláttam az anyám.



De elteltek az évek, és idős lett szegény,

apám sem húz ma szánon, mint múlt idők telén –

mind széttörtek az évek, és széttört már a szán.