- Már 76 halottja van a török síparadicsomban keletkezett tűznek, kilenc embert őrizetbe vettek

Törökországban őrizetbe vettek kilenc embert, köztük a szálloda tulajdonosát a 76 ember életét és több tucatnyi sérültet követelő halálos tűzesettel összefüggésben egy nyugat-törökországi síparadicsomban – közölte Ali Yerlikaya belügyminiszter.

A politikus arról is beszámolt, hogy

A lángok a Bolu tartományban található kartalkayai üdülőhelyen a 12-emeletes Grand Kartal Hotel étteremszintjén hajnali fél 4-kor csaptak fel, és fél óra leforgása alatt elborították az egész épületet.

A szálloda, ahol a tűz keletkezett, szerdán közleményben fejezte ki mélységes fájdalmát, és teljes együttműködést ígért a nyomozásban.

„Együttműködünk a hatóságokkal, hogy fényt derítsünk az eset minden vetületére” – áll a közleményben.

A 12 emeletes szállodát, amelyben 238 regisztrált vendég volt, felemésztették a lángok. A túlélők pánikszerű jelenetekről számoltak be, amikor a füsttel teli folyosókon keresztül menekültek, és az ablakokból ugrottak ki a túlélés reményében.

A hatóságokat egyre több kritika éri a szálloda biztonsági intézkedései miatt, mivel a túlélők arról számoltak be, hogy az incidens során nem kapcsolt be a tűzjelző. A vendégek azt is elmondták, hogy a füsttel teli folyosókon teljes sötétségben kellett közlekedniük.